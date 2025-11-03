Galicia avanza hacia el borrador de una nueva Ley de Ciencia e Innovación

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, compareciendo ante los medios de comunicación. David Cabezón - Xunta de Galicia.

El Consello da Xunta dio luz verde al inicio de la tramitación de la nueva Ley de Ciencia e Innovación de Galicia, con el objetivo de adaptar la normativa actual vigente a los cambios y retos que se están produciendo en el ámbito de I+D+I.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, explicó durante la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, que se trata del primer paso para diseñar el camino a seguir en los próximos años, con la previsión de que la nueva ley entre en vigor en 2027. Asimismo, el presidente, Alfonso Rueda, destacó que Galicia será uno de los pocos territorios que contará con una fábrica de inteligencia artificial.

El nuevo marco normativo sustituirá al vigente desde 2013 y permitirá reforzar la I+D+I con una regulación acorde a los cambios globales y al nuevo escenario científico y tecnológico.

En esta línea, Galicia es la comunidad que más incrementó la inversión en este ámbito en los últimos años, con un aumento del 28%. Tanto Rueda como Rodríguez indicaron que el escenario gallego ha cambiado muy rápido "gracias al apoyo de la Xunta y al buen trabajo de los investigadores y universidades".

Según indicó el conselleiro, la ley busca "diseñar la Galicia de la ciencia y del conocimiento", apoyándose en una planificación a largo plazo, con una financiación estable y plurianual, añadiendo incentivos fiscales que hagan atractiva la ciencia para la inversión privada.

También pondrá el foco en los recursos humanos, con medidas para mejorar la carrera investigadora y favorecer el retorno del talento gallego en el exterior.

Otro de sus ejes será la transferencia efectiva del conocimiento, potenciando las alianzas entre startups, spin-offs y universidades, y adaptándose a las nuevas tendencias en investigación e innovación, como la implementación de la inteligencia artificial en los procesos de digitalización.

La norma incluirá además apoyo específico a las pymes, el impulso de la ciencia abierta, y tratará de fomentar una ciencia ética y responsable.

El texto será redactado por una comisión de redacción integrada por distintos departamentos de la Xunta. Por último, señaló que la futura ley será clave para acompañar el desarrollo científico y tecnológico gallego.