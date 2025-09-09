La Universidade da Coruña señala como "poco efectivas" las trampas de velutinas en viñedos

Un nuevo estudio realizado por la Universidade da Coruña (UDC) en Betanzos y el Condado do Teo apunta a que las trampas de velutinas utilizadas en viñedos son poco eficaces y que incluso capturan en su lugar insectos beneficiosos.

El trabajo, realizado por Yaiza R. Lueje, Amalia Jácome, Jaime Fagúndez y María José Servia ha sido publicado en la revista Pest Management Science y forma parte del proyecto Viño e froita.

En el estudio, los investigadores apuntan a un origen multifactorial sobre la presencia de avispas asiáticas en viñedos. Para ello analizaron las características de las trampas y los propios viñedos y cómo estas influían en la captura de estos y otros insectos.

Muchos de los insectos capturados incidentalmente son vitales para el equilibrio de los ecosistemas, explica la UDC, que cita la presencia de polinizadores y controladores naturales de plagas.

La conclusión de la investigación señala que no hay evidencias de que el uso de trampas reduzca el daño en viñedos, incluso cuando se duplicaba o triplicaba su número, por lo que no protege de manera eficaz las cosechas de uva, así que no es una práctica recomendable.

Los autores del estudio subrayan la importancia de continuar investigando en este campo y desarrollar métodos de gestión y protección de los cultivos que sean más sostenibles y efectivos para garantizar así el futuro de la producción vitivinícola sin comprometer a otros insectos y su ecosistema.