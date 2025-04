El gallego César de la Fuente recibe el premio Fleming: "Es una responsabilidad y un honor"

El coruñés César de la Fuente recibirá esta tarde el premio Alexander Fleming en el congreso anual de la Microbiology Societ, que se está desarrollando desde el pasado 31 de marzo.

"Me siento profundamente agradecido. Haber ganado un premio que lleva el nombre de Alexander Fleming resulta especialmente significativo para mí, ya que Fleming fue uno de mis héroes científicos desde que era niño. Él descubrió la penicilina en 1928, inaugurando la era de los antibióticos. Es increíble pensar que este hallazgo sucedió hace menos de un siglo y que, junto con las vacunas y el agua potable, casi ha duplicado la esperanza de vida mundial", dice.

"Su trabajo es la base de gran parte de la medicina contemporánea, y recibir un galardón que honra su legado, además de estar relacionado directamente con mi investigación en el descubrimiento de nuevos antibióticos mediante máquinas e inteligencia artificial, hace que este reconocimiento sea aún más especial", relata el científico a preguntas de Quincemil.

Combinar IA y biología para acelererar los descubrimientos

Este galardón, explica, representa "un respaldo muy valioso al trabajo que he estado realizando con mi equipo, particularmente en el ámbito de la microbiología y la inteligencia artificial (IA). Fleming abrió el camino para combatir las enfermedades infecciosas a gran escala, y ser reconocido con un galardón que lleva su nombre es una responsabilidad y un honor. Además, refuerza la relevancia de combinar la IA y la biología para acelerar descubrimientos científicos".

Recibir un premio de esta importancia evoca recuerdos de sus incicios. "Pienso en mis inicios y en cómo, cuando era adolescente, me propuse buscar soluciones para los problemas más grandes que enfrentaba la humanidad. Uno de los que más me preocupaba era la resistencia antimicrobiana (AMR, por sus siglas en inglés). Desde entonces, me he dedicado a combatir esta amenaza, que considero uno de los mayores retos existenciales de nuestro tiempo. Recuerdo también las dificultades iniciales, los experimentos fallidos, el escepticismo en torno al uso de la IA para estudiar la resistencia antimicrobiana y lo duro que fue conseguir financiación", manifiesta.

"Tardé en encontrar un espacio desde el que pudiera desarrollar mi trabajo de manera interdisciplinar, y terminé formando parte de departamentos más abiertos a la aplicación de la IA. Sin embargo, todo ese recorrido me ha fortalecido y me ha enseñado a convertir los contratiempos en oportunidades para aprender", responde.

De La Fuente tiene claros cuales son los méritos para ser acreedor del premio: "Creo que ha sido determinante mi trayectoria, reconocida por haber sido pionero en la aplicación de métodos computacionales e inteligencia artificial al descubrimiento de antibióticos, lo cual ha acelerado drásticamente el tiempo necesario para identificar candidatos en fase preclínica, reduciéndolo de años a horas. Estos candidatos muestran un gran potencial de intervención terapéutica frente a infecciones que, actualmente, no cuentan con un tratamiento eficaz"