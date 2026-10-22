Es oficial: Luis Zahera estrena en cines este 22 de octubre un thriller de venganza y corrupción

Hoy, 22 de octubre, llega a las salas de cine Leones en Invierno, un thriller dirigido por Albert Pintó que, con una duración de 117 minutos, promete mantener a todos los espectadores pegados a la silla y en completa tensión de principio a fin.

Uno de sus protagonistas es el gallego Luis Zahera, quien interpreta a un antiguo Ultra Sur cuya vida da un giro inesperado cuando atropellan a su hija. Lleno de rabia y dolor, decide investigar el crimen por su cuenta, dispuesto a llegar a la verdad y tomarse la justicia por su mano.

Ya disponible en las salas de cine

Hoy llega a las salas de toda España Leones en invierno, un intenso thriller basado en la novela homónima de Carlos Augusto Casas y dirigido por Albert Pintó. Con guion de Juma Fodde, producida por Álvaro Ariza y con producción ejecutiva a cargo de Mª Luisa Gutiérrez, promete mantener al espectador en máxima tensión de principio a fin.

La película cuenta con un reparto de primer nivel: Luis Zahera, Inma Cuesta, Roberto Álamo, Luis Callejo, José Manuel Poga, María Romanillos y Amaia Aberasturi, con la colaboración especial de Ana Wagener, Irene Escolar, Nicolás Furtado y Jordi Mollà, entre otros.

La trama gira alrededor de un duro golpe en el matrimonio de Luis Zahera e Inma Cuesta: la muerte de su hija tras ser brutalmente atropellada por un policía infiltrado en una mafia que, en lugar de afrontar las consecuencias, se da a la fuga.

Mientras que su madre (Inma Cuesta) recurre a los medios de comunicación en busca de justicia, su padre (Luis Zahera) tiene la necesidad de descubrir qué ocurrió realmente. Marcado por su pasado ligado al entorno ultra, recurre a sus antiguos compañeros neonazis de Ultra Sur para comenzar una investigación que lo lleva a un mundo muy turbio, en el que la corrupción, los intereses y la venganza son los protagonistas.

Mientras el responsable del atropello intenta proteger su identidad, el padre avanza por un camino cada vez más peligroso, dispuesto a sacrificarlo todo por saber quién mató a su hija. Porque si algo está claro es que "no hay nadie más peligroso que un padre que ya no tiene hijos a los que defender", se dice en la película.

Si todavía no tenías plan para este fin de semana, ya tienes una cita perfecta: vete a tu cine más cercano para disfrutar de Leones en invierno, y del gran trabajo que, junto a Zahera, realiza todo el equipo de la película.

Próximos estrenos de Luis Zahera

Además de Leones en invierno, que estará disponible en todas las salas de cine de España durante las próximas semanas, el actor gallego estrena el próximo 30 de octubre la película Colisión en Netflix, "un thriller en el que nadie es exactamente quien aparenta ser", dicen desde la plataforma.

Además, muy pronto llegará la segunda temporada de la exitosa Animal, serie en la que encarna a un veterinario del rural gallego que comienza a trabajar en la tienda Kawanda.