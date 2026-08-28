Touriñán y Eva Iglesias se hacen "Millonarios": así es la nueva comedia que llega este domingo a TVG

Imagen del lanzamiento de la serie "Millonarios", protagonizada por Xosé A. Touriñán y Eva Iglesias Aigi Boga

¿Qué harías si de un día para otro te convirtieses en millonario? Esta es la pregunta de la que parte "Millonarios", la nueva comedia de la Televisión de Galicia protagonizada por Xosé A. Touriñán y Eva Iglesias, que se estrena este domingo a las 22:00 horas.

La ficción llega a la pequeña pantalla después de que el público pudiese disfrutar de un primer adelanto el pasado mes de junio. El episodio inicial se presentó durante la gala de clausura del Festival Internacional de Series Ría de Vigo, antes de su desembarco ahora en la programación de la TVG.

La historia gira alrededor de Telmo y Luisa, una pareja cuya vida da un giro inesperado cuando gana una fortuna en el Euromillón. Ante semejante golpe de suerte, ambos toman una decisión: no contar a nadie que son ricos e intentar continuar con la misma vida tranquila que llevaban hasta ese momento.

El plan, sin embargo, no resulta tan sencillo. Tener millones en el banco les permite acceder a experiencias, viajes y ambientes que hasta entonces estaban completamente fuera de su alcance y la tentación de descubrir cómo viven los ricos comienza a hacerse difícil de resistir.

Millonarios, pero con los pies en la tierra

A lo largo de los diferentes episodios, Telmo y Luisa se irán adentrando en situaciones vinculadas al lujo y a su nueva capacidad económica, aunque sin abandonar su particular manera de entender la vida.

Precisamente de ese choque nace buena parte del humor de la serie. La ficción enfrenta dos realidades aparentemente opuestas: la vida cotidiana que siempre han conocido y un mundo de lujos al que acaban de acceder gracias al premio.

Pese a que su cuenta bancaria ha cambiado por completo, ellos continúan afrontando las situaciones con naturalidad, sentido común y retranca. El resultado son escenarios disparatados en los que queda claro que tener mucho dinero no significa necesariamente saber qué hacer con él.

El reencuentro de Touriñán y Eva Iglesias

"Millonarios" supone también el reencuentro en pantalla de Xosé A. Touriñán y Eva Iglesias como pareja protagonista después de haber coincidido anteriormente en otros proyectos audiovisuales.

La complicidad entre ambos intérpretes tiene un importante peso en una comedia que combina las situaciones planteadas en el guion con la espontaneidad y la improvisación de sus protagonistas.

Touriñán se coloca además detrás de las cámaras y asume la dirección de la serie. El actor comparte la producción ejecutiva con Javi Lopa y Álvaro Pérez Becerra. La ficción está producida por Undodez para la Televisión de Galicia.

La nueva apuesta de la TVG juega así con una fantasía que muchos han imaginado alguna vez: qué ocurriría si de repente llegasen los millones, pero uno intentase seguir viviendo exactamente como antes.

La respuesta comenzará a descubrirse este domingo a partir de las 22:00 horas, con la emisión del primer capítulo de "Millonarios" en la TVG.