Raúl Rocha, CEO de Illusorium Studios: "La animación distinta a Pixar puede ser un éxito"

Raúl Rocha es uno de los nombres habituales del congreso Mundos Digitales que arranca una nueva edición este jueves en A Coruña. Cofundador del estudio de animación Illusorium, cuentan también desde hace un par de años con una productora propia. Desde ambos frentes, apuestan por impulsar una animación que vaya más allá de Pixar.

Los entresijos de la industria con esta doble perspectiva serán precisamente algunos de los detalles que comparta en su ponencia, que tendrá lugar esta tarde a las 16:30 horas.

Enamorado de Mundos Digitales, que define como "magia pura", comparte sus reflexiones sobre la industria antes del arranque del congreso.

¿En qué consistirá tu charla en esta edición de Mundos Digitales?

Mi intención es hacer una charla bastante distinta a lo que he hecho hasta ahora. Quiero explicar un poco lo que hay detrás de, no solo llevar un estudio de animación, sino también llevar una productora y cómo se llevan a cabo proyectos, se financian las cosas en España y en Estados Unidos también. O hablar de cómo está influyendo todo el tema de las plataformas. Es una charla muy enfocada a la parte de la producción como tal.

Creasteis una productora hace un par de años, ¿cómo va el trabajo desde este lado?

Llevamos como empresa 15 años, pero no fue hasta El fantasma de la Quinta, el cortometraje que estrenamos, con el que abrimos la productora. Una de las razones es porque queríamos contar nuestras propias historias. Está siendo una experiencia tan distinta a lo que es producir para otras personas, para terceros... Me parecía que tenía mucho sentido poder hablar un poquito de esto, porque yo ya llevo un tiempo en esta industria y creo que tengo cierta experiencia, pero el mundo de la producción es otra bestia que hay que entender.

¿Qué historias queréis contar?

Siempre hemos creído que la animación no solo sirve para contar historias para niños. Fue una de las razones por las cuales abrimos nuestro propio estudio. La animación está considerada a veces incluso como una subcategoría del cine y nosotros no lo vemos así. Creemos que es un medio más para contar cualquier tipo de historia y que se pueden hacer películas muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver.

Arrancamos la productora con un cortometraje de terror, El fantasma de la Quinta y ahora mismo los tres proyectos en los que estamos embarcados como productora, que todavía no puedo decir mucho, siguen siendo en la misma línea: proyectos muy de género, con un target muy adulto y con una clara visión distinta a lo que estamos acostumbrados. Cada vez más gente se abre a este tipo de productos y ya en el mercado hay cosas como Love, Death and Robots o Arcane que van en esa línea.

La animación está considerada a veces incluso como una subcategoría del cine y nosotros no lo vemos así Raúl Rocha, CEO de Illusorium Studios

¿El público tiene todavía ideas preconcebidas sobre animación, 3D o efectos especiales?

Yo creo que un poco sí. También depende mucho de con quién hables, pero sin duda yo creo que la audiencia general sí. El 3D ha venido en concreto muy marcado por Pixar, el estudio gigante que todo el mundo conoce y que marcó un estilo visual de lo que era la animación en 3D.

Generalmente, cuando hablas de animación 3D, rápidamente la mente se va hacia ese estilo visual y hacia ese tipo de historias. Afortunadamente creo que poco a poco esa audiencia está cambiando.

¿Vuestra intención como estudio y como productora es ofrecer una animación más allá de Pixar?

Sí. Ya existe, no me la estoy inventando, pero queremos empujarla, sin duda, y demostrar que tiene audiencia y que puede ser un éxito y que todavía hay grandes historias por contar en este medio, que pueden funcionar y que estoy seguro de que lo van a hacer. Así que sí, sin duda, nosotros hacemos un trabajo grande por continuar con nuestra visión.

Trabajáis en películas, series, videojuegos... ¿Hoy en día hay mucha diferencia en estos formatos?

Cada vez es más fácil saltar de una cosa a otra porque la tecnología se está empezando a acercar y quieras que no, los procedimientos son muy parecidos. Antes sí que es verdad que necesitabas una especialización más grande, pero yo creo que la tecnología va hacia que se conviertan en cosas exactamente idénticas. Vamos, que puedas estar haciendo animación como puedas estar haciendo un videojuego y da igual la técnica.

La aceptación de la IA entre el público no es buena Raúl Rocha, CEO de Illusorium Studios

¿En qué momento está el sector laboralmente?

En un momento inestable. Hay que diferenciar mucho la industria europea y americana. Aquí en Europa seguimos produciendo de la manera más tradicional, coproduciendo muchos países y levantando subsidios y cosas así. En Estados Unidos, que es más financiación privada, está todo el mundo muy parado con todo esto de la IA.

Como en otras, ¿la IA ha acelerado los cambios en la industria?

Tenemos que ver cómo se termina de asentar, porque sí que está, tecnológicamente hablando, demostrando que se pueden hacer cosas ya a día de hoy, pero creo que la aceptación del público no es buena.

Regresáis a A Coruña con Mundos Digitales, del que ya sois casi veteranos. ¿Qué supone para ti?

Es una maravilla, la verdad es magia pura. Es un festival que junta a seres humanos increíbles y que acerca a los mayores profesionales del mundo a cualquier estudiante que quiera aparecer por aquí.

Es un punto de encuentro bastante único, porque estamos todos juntos, sin importar quién eres. Es algo que no se ve demasiado y eso genera unos momentos muy mágicos que hacen que surjan cosas. A mí personalmente Mundos me ha ayudado a hacer grandísimos contactos en esta industria y lo sigo haciendo. Ahora también me siento en el deber de devolver un poco a toda esta comunidad lo que han hecho por mí.

Todo lo que tenga que ver con este evento creo que mueve muchas cosas y es una inyección de energía.