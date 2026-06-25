El gallego Oliver Laxe, entre los invitados a formar parte de la Academia de Hollywood

El cineasta gallego Oliver Laxe es uno de los 529 invitados de este año a formar parte de la Academia de Hollywood. El director de Sirât, cinta nominada a las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido en la pasada edición de los Oscar, ha recibido invitaciones para más de una rama —dirección y guion— y ahora deberá elegir cuál aceptar.

La lista, según informa Europa Press, incluye 95 nominados al Oscar, entre ellos 21 ganadores, además de tres galardonados con los premios científicos y técnicos. Laxe es una de las nueve personas que ha recibido más de una invitación.

"Estamos encantados de invitar a este extraordinario grupo de artistas y profesionales del cine de todo el mundo a formar parte de la Academia", declararon en un comunicado Bill Kramer y Lynette Howell Taylor, director ejecutivo y presidenta de la Academia, respectivamente. "Gracias a su compromiso con el cine, la promoción de este año, de un talento excepcional, ha realizado importantes contribuciones a nuestra industria cinematográfica mundial", señalaron.

La lista de invitados es ligeramente menor a la del año pasado, que contaba con 534 nombres. En cuanto a su composición, tal y como señala Variety, el grupo está formado por un 42 % de mujeres, un 56 % de personas de comunidades infrarrepresentadas (que supone un notable aumento respecto al 45% de la promoción de 2025) y un 53 % de personas procedentes de 60 países y territorios fuera de Estados Unidos.

Si los 529 invitados de este año aceptan la membresía, el número total de miembros de la Academia, contando también con los eméritos, ascenderá a 11.319, con 10.338 con derecho a voto. En este escenario, la Academia estará formada por un 36 % de mujeres, un 25 % de personas procedentes de comunidades infrarrepresentadas y un 22 % de miembros internacionales.

Algunos de los invitados

Entre los invitados de este año, nueve de ellos han recibido invitaciones de más de una rama de la Academia. Entre ellos se encuentran, además de Laxe, Josh y Benny Safdie, Chris Lavis, Florence Miailhe, Maciek Szczerbowski y Conall Jones, entre otros.

Entre los actores que este año han sido invitados a formar parte de la Academia se encuentran Jacob Elordi, Mia Goth, Jenna Ortega, Julia Garner, Josh O'Connor, Paddy Considine, Simu Liu, Anthony Ramos, Scoot McNairy, Tig Notaro, Bill Skarsgård, Wood Harris, Jon Bernthal, David Dastmalchian y Jemaine Clement.

También en la lista se encuentran el nuevo CEO de Disney, Josh D'Amaro; las mentes detrás de Las guerreras K-pop y su éxito Golden, con los directores Chris Appelhans y Maggie Kang, y EJae y cineastas como Zach Cregger, Alonso Ruizpalacios y Fernanda Valadez. Una ausencia notable es la de Ryan Coogler, sobre todo teniendo en cuenta que Los pecadores batía este año el récord de nominaciones en los Oscar, si bien el realizador ya rechazó una invitación hace casi una década.