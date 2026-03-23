Ya es oficial: el programa 'Atrápame se podes' regresa este lunes a la TVG con novedades

El programa 'Atrápame si podes' regresa este lunes, 23 de marzo, a la Televisión de Galicia (TVG) con su décimo tercera temporada, estrenando nuevo formato, pero manteniendo un objetivo claro: descubrir cuánto saben los gallegos sobre su propia tierra.

Este concurso de cultura general se emite de lunes a viernes alrededor de las 15:40 horas e incorpora ahora dos novedades destinadas a aumentar, si cabe, la emoción y el dinamismo: preguntas con imágenes y mayor tensión en el plató.

Desde hoy, el formato de la cadena pública introduce estos cambios con el propósito de hacerlo más visual y acercar a concursantes y espectadores a la riqueza cultural, gastronómica y paisajística de Galicia. Así, en la fase de los "premedores", una de las que hay que superar para llevarse el bote, se incorporan dos cuestiones acompañadas de sus correspondientes imágenes, un recurso que aporta mayor interacción y atractivo al desarrollo del espacio. La pantalla gigante con la que cuenta el concurso mostrará las fotografías y facilitará al mismo tiempo el juego desde casa.

Solo dos de los cuatro concursantes que llegan a esa etapa del formato logran avanzar a la cuarta fase y únicamente una persona alcanza la quinta y última: el minuto final en el que, en 60 segundos, todo el dinero del bote entra en juego. Este momento, de especial intensidad, coincide con la segunda novedad: el presentador abandona desde este lunes su atril y se sitúa en el centro del plató para formular, cara a cara con el jugador, las cinco preguntas decisivas. Si el aspirante responde correctamente a todas ellas en menos de un minuto, se convierte en el ganador.

Al frente de este exitoso concurso continúa Rodrigo Vázquez. El periodista ourensano ha confesado en varias ocasiones su expectación por descubrir quién se llevará finalmente el premio, que sigue creciendo cada día y ya supera los 22.000 euros: "en la historia del programa ha habido cuantiosos botes y ya es hora de que vengan a por el de Rodrigo".

Un espacio pensado para todos los públicos

'Atrápame si podes' no se caracteriza solo por poner a prueba los conocimientos de los gallegos sobre su comunidad. La actualidad, la música, el cine o los deportes son algunos de los temas que integran la batería de preguntas a la que, cada sobremesa, se enfrentan tanto participantes como audiencias de todas las edades. La formulación de las preguntas busca que cualquier persona interesada pueda implicarse y sienta que tiene posibilidades de acertar, al tratarse de asuntos cercanos y reconocibles.

Basta con observar a quienes acuden diariamente al plató para comprobar que se trata de una propuesta dirigida a públicos muy diversos. Gallegas y gallegos de distintas edades y procedentes de numerosos rincones de Galicia se animan a poner a prueba sus conocimientos y a disfrutar de la experiencia televisiva.

Durante el mes de febrero, el equipo del concurso realizó varios castings en diferentes localidades gallegas. Voz Audiovisual, productora responsable del formato, mantiene abierta la convocatoria en el WhatsApp del programa para quienes no pudieron asistir y estén interesados en participar. Para hacerlo, basta con enviar un mensaje al número 618 388 087 dejando una información de contacto.