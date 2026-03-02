El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acogió el pasado sábado 28 de febrero la gala de los Premios Goya, una ceremonia presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini que reunió a algunas de las principales figuras del sector audiovisual del país.

Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, fue la gran triunfadora de los Premios Goya 2026 al alzarse con las principales categorías: Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original. Por su parte, Sirât, de Oliver Laxe, se llevó seis cabezones, entre ellos Mejor Música Original y Mejor Sonido.

Dónde ver en Galicia las películas ganadoras de los Goya 2026

En su 40 cumpleaños, la gran noche del cine español anunció los títulos que han conquistado a la crítica y al público. Algunos continúan en la gran pantalla, mientras que otros se encuentran ya en plataformas digitales. A continuación, repasamos dónde ver las películas ganadoras en los Goya 2026:

Los Domingos

La cineasta, con el Goya al mejor guion por 'Los domingos'. Jesús Briones GTRES

La película dirigida por la directora vasca Alauda Ruiz de Azúa fue la gran triunfadora de la 40ª edición de los premios Goya. Además de llevarse los premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original, también se hizo con los de Actriz Protagonista (Patricia López Arnaiz) y Actriz de Reparto (Nagore Aranburu).

Los Domingos continúa disponible en algunas salas de cine, como As Cancelas (Santiago de Compostela) y Cine Yelmo Vigo. También puede verse en streaming a través de Movistar Plus+.

Sirât

'Sirat', del gallego Oliver Laxe. Movistar Plus+

De un total de once nominaciones, el filme de Laxe se llevó seis Goyas a casa. El largometraje era una de las favoritas y optaba a múltiples categorías, pero terminó la gala con galardones solo en las categorías más técnicas. Sirât se exhibe en la mayoría de cines, y también puede verse, al igual que Los Domingos, a través de Movistar Plus+.

Sorda

La actriz Miriam Garlo (d) recibe el Goya a mejor actriz revelación por su trabajo en ´Sorda´, durante la ceremonia. EFE

Eva Libertad fue reconocida con el premio a Mejor Dirección Novel por Sorda. Además, la película sumó dos galardones, el de Miriam Garlo (Goya a Mejor Actriz Revelación) y el de Álvaro Cervantes (Goya a Mejor Actor de Reparto). Disponible en Movistar Plus+, y por alquiler en Apple TV, Filmin y Prime Video.

Maspalomas

José Ramón Soroiz en 'Maspalomas'

José Ramón Soroiz se hizo con el premio al Mejor Actor Protagonista en los Premios Goya 2026 por su interpretación en Maspalomas. La cinta está disponible en Movistar Plus+ y Filmin.

La Cena

Mario Casas y Alberto San Juan en 'La cena'

Protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan, La Cena es una comedia española de Manuel Gómez Pereira que narra una cena de celebración de Franco en el Hotel Palace tras la Guerra Civil. Está disponible en streaming a través de Movistar Plus+, Amazon Prime, Apple TV y Rakuten TV.

Ciudad sin sueño

Antonio Fernández Gabarre, 'Toni', protagoniza 'Ciudad sin sueño'

Antonio 'Toni' Fernández Gabarre se llevó a casa el Goya a Mejor Actor Revelación por su interpretación en Ciudad Sin Sueño. La cinta, que cuenta la historia de un chico gitano de 15 años que vive en el asentamiento irregular más grande de Europa, está disponible en Movistar Plus+.

El Cautivo

Filme 'El Cautivo' Academia de Cine

Aunque partía con siete nominaciones, la película de Alejandro Amenábar solo consiguió un premio Goya en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería. Disponible en Netflix.

Los Tigres

Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, en 'Los Tigres'. Foto: Julio Vergne

Los Tigres, dirigida por el sevillano Alberto Rodríguez, fue galardonada con el premio a Mejores Efectos Especiales. Está disponible en streaming a través de Movistar Plus+.