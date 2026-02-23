¿Posible película entre el director Oliver Laxe y el actor Jacob Elordi? "Podríamos hacer algo lindo"

La relación entre Jacob Elordi, actor australiano de raíces vascas, y el director gallego Oliver Laxe, continúa dando mucho de qué hablar. Si hace unas semanas fue el actor quien dijo unas bonitas palabras sobre 'Sirât', ahora ha sido Oliver Laxe quien ha elogiado al actor, abriendo las puertas a un posible trabajo juntos.

Oliver Laxe acudió a los Premios de Cine de la Academia Británica, más conocidos como los BAFTA, para presentar su película Sirât, con la que no deja de cosechar éxitos y reconocimientos. En la alfombra roja, el director contestó a varias preguntas de diferentes medios sobre su relación con Jacob Elordi y, en alguna de ellas, afirmó la posibilidad de realizar una película juntos.

El vínculo entre Oliver Laxe y Jacob Elordi

Jacob Elordi es el actor del momento. Está nominado por primera vez a los premios Oscar y acaba de estrenar en cines de todo el mundo Cumbres borrascosas, película que protagoniza junto a Margot Robbie.

Hace unas semanas, el actor participó en un panel en el Festival de Cine de Santa Bárbara, que tuvo lugar a principios de febrero, donde dejó titulares que no pasaron desapercibidos. Durante una conferencia, Elordi sorprendió al confesar su interés por el cine en nuestro idioma: "Me gustaría hacer una película en español".

El actor también tuvo palabras para Sirât, la aclamada película de Oliver Laxe. Lejos de entrar en análisis técnicos, recomendó vivir la experiencia sin ningún prejuicio: "No leas nada sobre ella, ve al cine con un amigo si puedes, después cena un poco, vas a tener que hablar de ello. Pero no mires nada, solo ve a verla", afirmó.

Días después, las miradas se centraron en su encuentro durante el almuerzo de los nominados a los Premios Oscar. Sirât compite con dos nominaciones -Mejor Película Internacional y Mejor Sonido-, mientras que Elordi está nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel como el Monstruo en Frankenstein.

Ambos compartieron risas en una animada conversación sobre cine.

"Podríamos hacer algo lindo"

Ahora ha sido Oliver Laxe quien ha querido elogiar públicamente al actor, que atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera. "Él forma parte de ese tipo de actores a los que les gusta morir haciendo una peli, que lo dan todo, que dan su cuerpo a la película", afirmó el director gallego.

Además, dejó la puerta abierta a una posible colaboración futura: "Podríamos hacer algo lindo. No he pensado nada en concreto. Vivo en el presente".

El vínculo entre ambos va incluso más allá. En una entrevista en la Cadena SER, Laxe contó entre risas que, durante los Globos de Oro, un miembro del equipo de seguridad lo confundió con Frankenstein -personaje al que da vida Elordi-.

Una anécdota más a su lista que refleja la buena sintonía entre ambos y que, quién sabe, podría ser el inicio de una futura colaboración cinematográfica.