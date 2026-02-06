Ya es oficial: la gallega María Lamela (34) es la nueva presentadora de 'Supervivientes' en Honduras

Supervivientes 2026 comienza a tomar forma. El programa de supervivencia más famoso de la televisión ya ha comenzado a dar los primeros pasos de cara a su nueva edición, que llega cargado de importantes novedades.

Sin ir más lejos, Mediaset ha anunciado hace apenas unas horas que la periodista Laura Madrueño entregará el testigo a María Lamela, natural de Vilalba (Lugo), quien hasta ahora ha estado muy vinculada a Atresmedia.

María Lamela, nueva presentadora de 'Supervivientes 2026'

Ya es oficial: la periodista y comunicadora gallega María Lamela se incorpora al equipo de Supervivientes 2026 para narrar desde los Cayos Cochinos, en Honduras, la aventura que llevarán a cabo los protagonistas del concurso de supervivencia de Telecinco.

Además, "asumirá la responsabilidad de dirigir los icónicos juegos que marcarán buena parte del transcurso de la supervivencia de los concursantes", informa Mediaset.

Tras las tres últimas temporadas con Laura Madrueño, María Lamela será la nueva presentadora de Supervivientes 2026 en Honduras. Compartirá equipo con Jorge Javier Vázquez en las galas y con Sandra Barneda en 'Conexión Honduras'.

Natural de Vilalba (Lugo), María Lamela es graduada en Comunicación Audiovisual en A Coruña y máster en reporterismo televisivo por la Universidad Rey Juan Carlos, además de contar con formación también en Arte Dramático.

La trayectoria profesional de la nueva presentadora de Supervivientes en Honduras la ha llevado a trabajar tanto para cadenas autonómicas como TVG y Telemadrid como en la televisión nacional, donde ha participado en formatos de actualidad de Telecinco, Cuatro y TVE.

En los últimos casi ocho años, María Lamela ha estado muy vinculada con La Sexta, donde además de labores de reportera y de investigación ha sido copresentadora de las ediciones de verano del programa Más vale tarde desde 2022.

En 2024 fue presentadora del reality show Salvaxe en TVG, donde hasta ahora ha conducido Hora Galega los fines de semana. Además, publicó Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV, escrito junto a María Valdés.