Ya es oficial: disponible en Netflix la serie sobre neonazis protagonizada por Luis Tosar

Ya está disponible en Netflix la serie dramática creada por Aitor Gabilondo y protagonizada por el gallego Luis Tosar, Claudia Salas y Candela Arestegui. Se trata de Salvador, una serie que trata los radicalismos que subyacen entre ciertos aficionados al fútbol, ejemplificando el conflicto entre un padre y su hija.

Salvador cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi. A través de 8 capítulos, la serie tratará de reflejar la realidad del contexto sociocultural actual en el que los extremismos están a la orden del día.

8 capítulos frenéticos

La serie sigue a Salvador Aguirre (Luis Tosar), un técnico de emergencias sanitarias que intenta recomponer su vida. Su tranquilidad desaparece cuando descubre que su hija Milena (Candela Arestegui) pertenece a los White Souls, un grupo ultra de ideología neonazi que defiende valores racistas, violentos y homófobos, completamente opuestos a los que él siempre intentó transmitirle.

La historia se desencadena tras un brutal enfrentamiento entre aficionados radicales de dos clubes de fútbol, en el que Salvador auxilia a Milena gravemente herida. A partir de este momento, él se adentra en un mundo en el que la agresión y el extremismo es lo único que importa, tratando de comprender por qué su hija se ha sumergido ahí.

A lo largo de 8 episodios, la serie combina suspense y drama familiar, explorando los conflictos internos de sus personajes y la delgada línea entre la protección y la obsesión. Además de Luis Tosar y Candela Arestegui, el reparto incluye a Julia (Claudia Salas), que también forma parte del grupo ultra.

El elenco también está formado por Leonor Watling (La vida breve), Fariba Sheikhan (La Unidad), Patricia Vico (Hasta el cielo: La serie), César Mateo (La noche más larga), Alejandro Casaseca (Malaka), Marco Marini (Hasta el cielo: La serie) y Lucas Ares (Hasta el cielo: La serie), entre muchos otros.

Salvador es una serie que plantea preguntas sobre la radicalización, combinando la tensión de un thriller con el drama humano. Producida por Alea Media, Aitor Gabilondo (El silencio, Entrevías y Patria) actuará como productor ejecutivo de la serie, que estará dirigida por Daniel Calparsoro (Hasta el cielo: La serie y Asalto al Banco Central).