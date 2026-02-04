La serie de comedia de Luis Zahera que arrasa en todas las plataformas y supera a 'Stranger Things'

Luis Zahera se ha consolidado como uno de los actores gallegos más reconocidos y valorados del panorama actual. Su popularidad trasciende las fronteras de Galicia, y prueba de ello es la gran expectación que generan cada uno de sus proyectos. El respaldo del público se refleja en las cifras de audiencia que alcanzan las producciones en las que participa, siempre entre las más seguidas.

En este contexto de éxito, la productora Alea Media ha confirmado que Animal, la serie de comedia protagonizada por Zahera y estrenada en Netflix hace ya varios meses, sigue cosechando excelentes resultados. Lejos de perder fuerza con el paso del tiempo, la ficción ha logrado convertirse en la serie más vista del último trimestre en el conjunto de plataformas de streaming, según los datos del Barómetro OTT de GECA en su 27ª oleada.

La serie más vista del trimestre

Luis Zahera, protagonista de la serie 'Animal' Netflix

La 27ª Oleada del Barómetro OTT de GECA ofrece una radiografía detallada de la evolución de las plataformas de streaming en España y de los cambios en los hábitos de consumo de los usuarios. Los datos correspondientes al último trimestre reflejan las tendencias del sector y el comportamiento de la audiencia.

A principios del mes de octubre se estrenó Animal, la serie de Alea Media para Netflix rodada en distintos puntos de Galicia, que se convirtió en un auténtico fenómeno en cuestión de horas. Su acogida fue inmediata y contundente: número 1 en tres países (España, Argentina y Uruguay) durante días, mientras que en Chile, Costa Rica, Panamá y Venezuela, ocupaba la segunda posición.

Lejos de perder interés con el paso del tiempo, la consultoría líder de la industria audiovisual en España ha confirmado que Animal es, actualmente, la serie más vista del trimestre en todas las plataformas con un 24,2% de audiencia. Incluso, se encuentra por delante del esperado estreno de la quinta temporada de Stranger Things, que alcanzó un 18,9%, situándose en el tercer puesto del ranking de ficciones más vistas.

El éxito de Animal ha sido tal que ya se han confirmado nuevas temporadas tras el triunfo de su primera entrega. La conexión con el público llegó a ser tan notable que incluso trascendió la pantalla: la tienda Kawanda, principal escenario de la serie, cuenta con su propio perfil en Google Maps, como si se tratara de un negocio real, incluyendo reseñas de sus supuestos clientes.

De esta forma, se confirma el gran éxito de las producciones en las que participa Luis Zahera, incluso en aquellos formatos en los que vemos al actor fuera de los papeles habituales en los que el público estaba acostumbrado a verlo, demostrando su versatilidad y talento.

Si todavía no has visto Animal ni a Zahera encarnando el papel de veterinario, la tienes disponible en Netflix.