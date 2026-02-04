Ya es oficial: continúan las entradas de cine a 2 euros los martes para mayores de 65 años

Este martes se ha aprobado la modificación del Real Decreto que regula el programa Cine Sénior, con el objetivo de aumentar su presupuesto en tres millones de euros, pasando de los 8,5 millones iniciales con los que contaba en la primera dotación presupuestaria.

Esta decisión se ha adoptado tras las advertencias de varios cines, que afirmaban que los fondos asignados por el Ministerio de Cultura y el ICAA se habían agotado. Con carácter retroactivo desde el 1 de febrero, todas las personas mayores de 65 años podrán seguir disfrutando de las entradas de cine a un precio reducido de 2 euros los martes.

Entradas de cine a 2 euros

El Consejo de Ministros aprobó la modificación del Real Decreto que regula el programa Cine Sénior, con el objetivo de incrementar su presupuesto en 3 millones de euros, pasando de los 8,5 millones iniciales a 11,5 millones.

Esta decisión busca garantizar la continuidad del programa hasta junio de 2026 y asegurar que los mayores de 65 años sigan disfrutando de entradas a 2 euros todos los martes.

El programa, que comenzó en 2023, tiene como finalidad fomentar el acceso de los mayores a la cultura cinematográfica, facilitando que puedan acudir a las salas adheridas. La tercera edición, lanzada en junio de 2025, amplió su vigencia a 12 meses, frente a los nueve de la edición anterior, y ha registrado un incremento significativo de participantes.

Según datos de la Federación de Cines de España, en la segunda edición asistieron 1.689.115 espectadores sénior, un 83 % más que en 2023, y en las primeras 28 semanas de esta tercera edición ya se contabilizaron 1.579.923 asistentes en toda España.

Con carácter retroactivo desde el 1 de febrero, el aumento de recursos garantiza que las subvenciones a las salas continúen sin interrupciones, permitiendo que los mayores puedan seguir disfrutando de sus sesiones de cine favoritas.

En total, 397 salas de toda España participan en el programa. En Galicia hay opciones en las cuatro provincias gallegas.