Estos son todos los finalistas a los Premios Mestre Mateo 2026, que este año se entregan en Lugo
'Antes de nós', 'Sirāt' y 'As liñas descontinuas' acaparan 40 de las candidaturas. La actriz Trisha Fernández y el cómico Federico Pérez serán los presentadores de la gala
Más información: Lugo acogerá por primera vez una gala de los Premios Mestre Mateo
La actriz Andrea Varela y el presentador Juan Fuentes anunciaron esta mañana las candidaturas finalistas de la vigésimo cuarta edición de los Premios Mestre Mateo. La Academia Galega do Audiovisual desveló en el acto, celebrado en O Vello Cárcere de Lugo, que la actriz Trisha Fernández y el cómico Federico Pérez serán los encargados de presentar la gala.
El evento se celebrará 21 de marzo en Lugo con la realizadora Marta Arévalo como encargada de dirigir el espectáculo.Las películas Antes de nós, Sirāt y As liñas descontinuas acaparan 40 de las candidaturas finalistas de esta edición.
El largometraje Antes de nós, en torno a la figura de Castelao, es la producción más votada por las académicas y académicos, con 18 candidaturas, comenzando por la de Mejor largometraje, que comparte con As liñas descontinuas, Sirāt y San Simón.
El público de Lugo tendrá la posibilidad de asistir a las proyecciones de los largometrajes y documentales finalistas en los Cines Códex, que contarán con la presentación de los equipos de las obras. Las sesiones, repartidas durante los meses de febrero y marzo, serán gratuitas, de acceso libre hasta completar aforo.
Lista de las candidatas a los Premios Mestre Mateo 2026
La Academia Galega do Audiovisual ha dado a conocer este martes las candidaturas de los Mestre Mateo 2026. Estos son todos los finalistas, categoría a categoría:
- Mejor Interpretación Masculina de Reparto
- Adrián Ríos | Antes de nós
- Miquel Ínsua | Antes de nós
- Nancho Novo | Antes de nós
- atán | San Simón
- Mejor Maquillaje y Peluquería
- Chicha Blanco, Lorena Calvo | Antes de nós
- Fani Mosqueira | O Home Perfecto
- Sonia García | As liñas descontinuas
- Sonia García, Silvia Neira | San Simón
- Zaira Eva Adén | Sirāt
- Mejor Música Original
- Kangding Ray | Sirāt
- Santi Jul, Iván Laxe | Bibopalula
- Sofía Oriana | Antes de nós
- Xavier Bértolo | As liñas descontinuas
- Mejor Anuncio Publicitario
- Ao Noroeste Do Oeste | Undodez y Medio Limón
- Gadis. Compartimos La Vida | Congo Producciones
- Hematofesti 2025 - Festival de Humor y Literatura Infantil | Manu Viqueira
- Historia que nos impulsa | Undodez y Real Club Deportivo
- Mejor Vestuario
- Aránzazu Domínguez | Antes de nós
- Fede Pouso | Mi Ilustrísimo Amigo
- Nadia Acimi | Sirāt
- Uxía Vaello | San Simón
- Mejor Videoclip
- Ferido (O Xoán) | Fran Fórneas, Irene Montes e Xoán Fórneas
- Hibernarse - O Videofilme (Fillas de Cassandra) | Fillas de Cassandra, Santi Iglesias, Sergio "Steel" e Tremendo Audiovisual
- Non cho podo dar (Sabela e María Escarmiento) | Sabela
- Ontes fun moi malo (Grande Amore) | Ernie Records, Nuno Pico, Xaime Miranda
- Mejor Realización
- Diego Guerrero, Marcos Estebo, Breixo Llano | Cos Pés Na Terra
- Marcos Nine | Historias de Aquí
- Miguel Gomar | Raíña-me!
- Simone Saibene | Cinephilia
- Mejor Interpretación Femenina de Reparto
- Desiré Pillado | O Home Perfecto
- Isabel Naveira | Lume
- Luisa Merelas | Antes de nós
- Victoria Teijeiro | Antes de nós
- Mejor Guión
- Alberto Vázquez, X. Manuel Ruiz | Decorado
- Anxos Fazáns, Ian De La Rosa | As liñas descontinuas
- Oliver Laxe, Santiago Fillol | Sirāt
- Pepe Coira | Antes de nós
- Mejor Serie Web
- Alucinema | Kraken Media
- Bechos | Undodez para Televisión de Galicia
- Contando los días | Alba Loureiro e Tania Medina
- Pipo | Undodez para Televisión de Galicia
- Mejor Dirección de Producción
- Analía G. Alonso, Aleix Castellón | San Simón
- Lucía Caramelo | Antes de nós
- Nati Juncal, Silvia Fuentes | As liñas descontinuas
- Oriol Maymó | Sirāt
- Mejor Comunicador
- Lucía Veiga | Aquí Galicia Fest
- Miguel Canalejo | O videoclub
- Simone Saibene | Cinephilia
- Xosé Ramón Gayoso | Luar
- Mejor Dirección de Fotografía
- Jaime Pérez AEC | Weiss e Morales
- Lucía C. Pan AEC | Antes de nós
- Mauro Herce | Sirāt
- Sandra Roca | As liñas descontinuas
- Mejor sonido
- Amanda Villavieja | Sirāt
- Elsa Ferreira, Pedro Góis, Daniel Fernández, Toni Penido | San Simón
- Toni Penido, David Machado, Javier Pato | Antes de nós
- Xavier Souto, David Machado, Javier Pato | As liñas descontinuas
- Mejor Montaje
- Cristobal Fernández | Sirāt
- Diana Toucedo, Laura Piñeiro | As liñas descontinuas
- Gaspar Broullón, Lu Rodríguez | Weiss e Morales
- Lucía Iglesias Fuentes | Antes de nós
- Mejor Interpretación Femenina Protagonista
- Alba Flores | Punto Nemo
- Cris Iglesias | Antes de nós
- Lucía Veiga | Mi Ilustrísimo Amigo
- Mara Sánchez | As liñas descontinuas
- Mejor Cortometraje de Imagen Real
- Abellón | Fon Cortizo
- Adeus, Berta | Kraken Media
- Algo novo que contar | Queimarte Films e Brava
- Curmán | Mala Herba Producións y Alejandro Jato
- Mejor Cortometraje de Animación
- Lucus | Mala Herba Producións, Testaferro, Gonzalo E. Veloso
- Nuno | Produciós OU Ké!
- O corpo de Cristo | Abano Producións e Uniko
- O mesmo | Algarabía Animación S.C e Canal Cosmopolitan Iberia S.L.U.
- Mejor Dirección de Arte
- Elia Robles | Antes de nós
- Inés R. Sacristán | San Simón
- Laia Ateca | Sirāt
- Sonia Prol | O Home Perfecto
- Mejor Interpretación Masculina Protagonista
- Adam Prieto | As liñas descontinuas
- Flako Estévez | San Simón
- Luis Tosar | Golpes
- Xoán Fórneas | Antes de nós
- Mejor Dirección
Ángeles Huerta | Antes de nós
Anxos Fazáns | As liñas descontinuas
Lucía Estévez | Weiss e Morales
Oliver Laxe | Sirāt
- Mejor Serie de Televisión
- Bibopalula | Undodez para Televisión de Galicia
- O Home Perfecto | Voz Audiovisual para Televisión de Galicia
- Punto Nemo | Punto Nemo La Serie AIE coa colaboración da Televisión de Galicia
- Weiss e Morales | Portocabo, RTVE, ZDF Studios, ZDF, Nadcon
- Mejor Programa
- Cinephilia | Noveolas Producciones e Telemiño
- Cos pés na terra | Filmax (Producións A Fonsagrada SL) para Televisión de Galicia
- O videoclub | Brava
- Raíña-me! | Brava para Televisión de Galicia
- Mejor Documental
- 360 Curvas | Rebordelos
- Ao son da nova regueifa | @undodez
- Deuses de pedra | Amateurfilms, Iván Castiñeiras, Primeira Idade, Rúa Escura, Promenons-Nous Dans Les Bois
- O silencio herdado | Gaitafilmes e La Selva Ecosistema Creatiu
- Mejor Película
- Antes de nós | Retrincos, A.I.E., coa participación da TVG y TVE, con la Subvención de Agadic e ICAA, con la colaboración de la Deputación de Pontevedra, Lugo, Ourense e Concello de Pontevedra, y Financiamento do ICO
- As liñas descontinuas | Sétima, Sideral coa participación da Televisión de Galicia
- San Simón | San Simón la película AIE, Miramemira, Morelli Producciones, Bando à Parte con la participación de la Televisión de Galicia
- Sirāt | El Deseo D.A. S.L., Filmes da Ermida S.L., URI Films S.L.,Teléfonica Audiovisual Digital, Los Desertores Films A.I.E