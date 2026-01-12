'Sirat', del gallego Oliver Laxe, se queda sin premios en los Globos de Oro 2026

Sirat, del director gallego Oliver Laxe, no obtuvo ningún premio en los Globos de Oro 2026, en los que optaba a mejor banda sonora y mejor película de habla no inglesa. El agente secreto, una película brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, fue la que se llevó el galardón en la 83 edición de los Globos de Oro.

La gala de entrega de los premios que concede anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) para reconocer a lo mejor del cine y la televisión en 2025 se ha celebrado en su escenario habitual, el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y ha estado conducida, por segunda edición consecutiva, por la humorista y actriz Nikki Glaser.

Sirat, según informa Europa Press, competía en la categoría de mejor película de habla no inglesa con la iraní Un simple accidente, la surcoreana No hay otra opción, la noruega Valor sentimental, la tunecina La voz de Hind y con la brasileña El agente secreto, cinta que finalmente ha resultado ganadora.

En el apartado de mejor banda sonora original, Kangding Ray con Sirat competía con Alexandre Desplat por Frankenstein, Jonny Greenwood por Una batalla tras otra, Max Richter Hamnet, Hans Zimmer por F1: La película y Ludwig Göransson que fue finalmente el ganador del Globo de Oro por la música de Los pecadores.

Sirat, película original de Movistar Plus+, ha pasado el primer corte de los Oscar (la conocida como 'shortlist') en cinco categorías: mejor película extranjera, mejor sonido, mejor música original, mejor reparto y mejor fotografía.

La Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense dará a conocer la lista definitiva de nominados el próximo 22 de enero de cara a la ceremonia de entrega que tendrá lugar el 15 de marzo.

La cinta de Laxe, ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, cerró 2025 como la octava película española más taquillera, con una recaudación de 2,9 millones de euros y un total de 438.325 espectadores desde su estreno en salas comerciales en junio.