A Coruña se convierte en plató de rodaje de la nueva serie de Movistar Plus+, Ardora

A Coruña se ha convertido estos días en escenario de rodaje de la próxima serie de Movistar Plus+, Ardora. Con Carolina Yuste y Javier Gutiérrez como protagonistas, el elenco ya se encuentra en la ciudad trabajando en la producción.

Este jueves el equipo estuvo grabando en la calle Juana de Vega, en un despacho de abogados, un escenario que encaja con el personaje de Yuste, que da vida a una abogada de oficio en la ciudad de A Coruña.

Quien sí es seguro que se encuentra en la ciudad es Javier Gutiérrez, que este jueves subió una historia a su cuenta de Instagram en la que se aprecian vistas a la costa coruñesa, acompañadas del mensaje: "Arrancando el proyecto con la plaza de Orzán de fondo". A continuación, y por si quedaba alguna duda, escribió: Ardora.

Captura del Instagram de Javier Gutiérrez

Precisamente, a escasos metros del lugar desde el que fue tomada esa imagen, el equipo de rodaje montó este viernes un nuevo escenario. Lo hizo en la calle Orzán, en un antiguo pub de la zona que, aparentemente, ha sido reconvertido en un bar para la serie.

Aunque desde el exterior no se aprecia actividad, desde primera hora de la mañana se pudo ver a los trabajadores trasladando material al interior del local para comenzar la grabación.

Ardora es una serie original de Movistar Plus+ creada y escrita por Pepe Coira y Fran Araújo (los mismos del éxito de 'Rapa'), con producción de Portocabo.

Tal y como avanzaron en su presentación, el rodaje se prolongará durante 12 semanas en la provincia de A Coruña, aunque por el momento la actividad se ha concentrado en la ciudad herculina.

Sinopsis

Pepe Coira, Fran Araújo, Alfonso Blanco (Portocabo) y los actores Carolina Yuste y Javier Gutiérrez Movistar Plus+

Estela (Carolina Yuste), abogada en el turno de oficio de A Coruña, ha de defender a Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local. El caso parece sencillo. Todo apunta a que es culpable y que Estela podrá dedicar sus energías a atender su compleja vida personal. Durante el proceso, Estela tiene que enfrentarse a Luis (Javier Gutiérrez), un policía que, como ella, está viviendo su propia crisis personal y que ha de evitar por todos los medios que descubra la verdad.