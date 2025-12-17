AGAPI recibe el XIV Premio José Sellier por su papel pionero en el audiovisual gallego en A Coruña

La ciudad de A Coruña acogió este lunes en el Espacio Avenida el acto de entrega del XIV Premio José Sellier, un galardón que la Academia Galega do Audiovisual concede anualmente, con el apoyo del Ayuntamiento, a personas o entidades destacadas del sector.

En esta edición, el reconocimiento recayó en la Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI), por su trayectoria pionera, vertebradora y decisiva en la consolidación del audiovisual gallego durante más de treinta años.

En el acto participaron la presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga; el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; el presidente de AGAPI, Felipe Lage; la gerente de la entidad, Uxía Caride; y Alfredo Sellier, descendiente del cineasta que da nombre al premio.

Durante su intervención, Gonzalo Castro destacó que "los Premios Sellier constituyen un hito en el audiovisual de nuestro país, que encuentra en A Coruña el referente indiscutible", y subrayó que la concesión del galardón a AGAPI "reconoce una labor fundamental en la construcción del ecosistema audiovisual gallego".

Por su parte, Lucía Veiga afirmó que AGAPI "no solo acompañó la historia del audiovisual gallego contemporáneo, sino que la escribió activamente", actuando como motor con visión estratégica y con un compromiso sostenido con el país, la cultura y una industria que hoy es referencia creativa e identitaria.

Fundada en 1994, AGAPI fue precursora del actual tejido audiovisual gallego, agrupando productoras de cine, televisión, publicidad y servicios. Su labor se ha centrado en la defensa de los intereses de las productoras independientes y en la promoción de políticas que favorezcan una industria competitiva, sostenible y con capacidad de internacionalización.

Entre sus principales hitos figuran la creación de los Premios AGAPI, germen de los actuales Premios Mestre Mateo; el impulso al Clúster Audiovisual Galego; o la primera participación conjunta de productoras gallegas en el MIPCOM de Cannes, en 2004.

El Premio José Sellier, promovido por la Academia Galega do Audiovisual con el apoyo del Ayuntamiento, honra la memoria de José Sellier Loup (1850–1922), pionero del cine en España y autor de las primeras películas datadas del país, rodadas en A Coruña en 1897.

El trofeo, diseñado por el artesano coruñés Teodoro Castro, reproduce la cámara Lumière con la que Sellier realizó aquellas grabaciones pioneras.