“Gaña a túa aldea” busca nuevos concursantes para el quiz más gallego de la TVG

¿Te sabes Galicia de memoria? ¿Conoces cada rincón, cada fiesta y cada palabra gallega? Entonces este es tu momento: el concurso más gallego de la TVG, “Gaña a túa aldea”, abre su casting para nuevos participantes.

Producido por Miraveo y presentado por Duarte Galbán, el programa busca personas curiosas, comunicativas y con ganas de pasarlo bien, dispuestas a demostrar cuánto saben sobre la historia, cultura, geografía, gastronomía y curiosidades de Galicia. Cada pregunta es una oportunidad para “conquistar” el mapa gallego y convertirse en el gran experto o experta de nuestra tierra.

Las grabaciones se realizarán en A Coruña durante diciembre, y los concursantes podrán ganar premios, viajes y, sobre todo, vivir una experiencia televisiva única.

¿Cómo apuntarse al casting?

Quien quiera participar puede inscribirse ya a través del teléfono 618 547 719 o en el email casting.ganatuaaldea@gmail.com

También se pueden seguir todas las novedades en Instagram: @ganhaatuaaldea.tvg