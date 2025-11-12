Paula Vázquez (50 años) presenta nuevo programa y sorprende a Broncano con su respuesta sobre el sexo

La gallega Paula Vázquez acudió a La Revuelta de David Broncano para presentar su nuevo formato que se estrena hoy, miércoles 12 de noviembre, en RTVE: 'Hasta el fin del mundo'. Durante su entrevista mostró su lado más cómico, habló sobre algunas anécdotas de su nuevo programa y hasta sorprendió con su respuesta a una de las famosas preguntas clásicas.

A pocos días de cumplir los 51 años, Paula Vázquez sigue siendo uno de los rostros más conocidos de la televisión nacional. Ahora presenta un nuevo formato que, en sus palabras, "es el mejor programa de aventura que se ha hecho hasta ahora", e invita a todos a que le den una oportunidad.

De qué va Hasta el fin del mundo

Paula Vázquez regresa a la televisión con Hasta el fin del mundo, un espectacular formato de aventuras, "un súper programón", dijo convencida en su paso por La Revuelta. El espacio, protagonizado por parejas de famosos, recorrerá más de 15.000 kilómetros a través de localizaciones impactantes, desde el volcán Arenal, en Costa Rica, hasta el archipiélago de San Blas.

"Todas las parejas llegan al fin del mundo, no hay expulsión", adelantó Paula, que subrayó que el programa "no va de ganar la carrera, va de cambiar sobre la marcha". Aun así, solo vencerá quien consiga llegar primero a la meta. En cada entrega, la pareja ganadora elegirá la ruta del siguiente tramo.

Como es habitual, un rápido Grison aprovechó para hacer una broma entre medias: "No hay expulsiones, va de cambiar sobre la marcha... ¿este programa es prácticamente el PSOE?", dijo ante las risas de todo el público.

Con su habitual sentido del humor, Paula bromeó con David Broncano: "En Televisión Española todos empezamos cuando tú acabas, David", dijo entre risas. Así, el programa se emitirá esta misma noche una vez que el equipo de La Revuelta termine su emisión.

Las preguntas clásicas de Paula Vázquez

Vale, ¿quién es la amiga que responde por Paula Vázquez?



Alguien tiene que saberlo #LaRevuelta pic.twitter.com/WuBxmAHN6g — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 11, 2025

A la pregunta de cuánto patrimonio tenía, la presentadora no quiso contestar, como suele ser habitual en casi todos los invitados que visitan La Revuelta. Sin embargo, bromeó: "Nuestros sueldos son públicos"

No obstante, respecto a la pregunta sobre sus relaciones sexuales en el último mes, Paula Vázquez afirmaba que le daba "mucha vergüenza" hablar de ello y decidió utilizar el audio de una amiga suya para responder a Broncano.

En el audio se escuchaba claramente: "Tienen que tener tantos requisitos y que tú tengas los que ellos quieren… que yo ya puedo estar sin tíos y sin sexo. Sin sexo no, sin sexo con otros".

Paula y Broncano, entre risas, siguieron escuchando el audio: "Primero, porque no me fío. Meterme una p* que no conozco bien ya me da cosa. Y encima, tanto preámbulo para luego… que no, yo ya me hago mi comidita", dijo su amiga consiguiendo las risas de todo el público.

Así, Paula Vázquez confirmaba que, en el último mes, su vida amorosa no había sido del todo llamativa.