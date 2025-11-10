La representación LGTBIQA+ en el audiovisual gallego se sitúa por debajo del 5%

En el sector audiovisual gallego la representación de personas del colectivo LGTBIQA+ y de personas racializadas está en cifras muy bajas: menos del 5% y un 7% respectivamente. Este fue uno de los principales aspectos analizados en la tercera edición del Foro da Industria Galega do Audiovisual, que celebró en A Coruña tres días de charlas y debates centrados en la diversidad.

Creadoras, profesionales y especialistas se citaron en el Espacio Avenida y en Cantones Cines de A Coruña para abordar los retos y oportunidades de un audiovisual más plural, accesible y comprometido con la realidad de la sociedad gallega.

Al término de esta tercera edición, la Academia Galega do Audiovisual, organizadora del encuentro, valora que la "FIGA demostra que o audiovisual galego é un espazo vivo, con vontade de transformarse e de incorporar novas miradas. Os debates foron profundos, abertos e necesarios para avanzar cara a unha industria máis inclusiva".

Uno de los encuentros más destacados fue la presentación del informe del Observatorio para a Diversidade no Audiovisual. De acuerdo con este estudio, en el 2025 la ficción gallega cuenta con una mayoría de personajes masculinos (61,8% frente al 38,2%) y la mayor parte de ellos no pertenecen al colectivo LGTBIQA+ (que queda por debajo del 5%) y no representan a personas racializadas (solo en un 7,3% de los casos). Además, los personajes con discapacidad suponen un 2,4%.

La programación del foro estuvo organizada por la gestora cultural Salima Jirari, que puso en valor este foro como una "oportunidad para hablar de diversidad durante tres días, no solo en una mesa".

El programa contó con una charla sobre el Festival Norte Cinema Diverso y la proyección de varios cortos en su jornada inaugural. A continuación, las siguientes fechas abordaron debates sobre cómo cuestionar los marcos de representación, la diversidad en la producción y en el casting o cómo analizar los temas emergentes como la coordinación de intimidad o la accesibilidad.

A modo de clausura se proyectó el largometraje La Furia, protagonizado por Ángela Cervantes y Álex Monner con un coloquio con la productora Mireia Graell moderado por la escritora Andrea Nunes.