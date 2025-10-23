La histórica serie gallega que llevó al estrellato a actores como Luis Zahera o Tosar: puede verse gratis

El audiovisual gallego deja huella con cada serie o película que estrena. Pero si hay una serie que marcó a todos los gallegos, sin duda esa fue la emblemática Mareas Vivas (1998 - 2002). Una serie que trascendió lo audiovisual y que fue el trampolín para muchos actores que hoy están entre los mejores de toda España.

Pocos gallegos habrá que no se acuerden de la canción de Mercedes Peón, de aquel Luis Zahera encarnando a Petróleo o a Tosar siendo el juez Andrés. Ese pueblo ficticio, Portozás, recreado con varias localizaciones de Laxe (A Coruña), que durante 4 años reunió a todos los gallegos ante su televisor.

La exitosa Mareas Vivas

¿Quién no guarda un rincón especial en el corazón para Portozás, aquel pueblo imaginario pero a la vez tan real? Mareas Vivas no era solo una serie, era un reflejo auténtico del alma marinera de Galicia, con la Costa da Morte como telón de fondo.

La mirada creativa de Antón Reixa -escritor, músico y director- dio vida a esta historia grabada en su mayor medida en Laxe (A Coruña). De ahí han salido actores y actrices que hoy son algunos de los más prestigiosos de todo el país.

¿Cómo olvidar a Petróleo, con su seseo y su forma de ser tan peculiar? No podía ser menos si tenemos en cuenta que lo encarnaba el mismísimo Luis Zahera, el que hoy bate récords internacionales de visionado en Netflix y ya tiene 2 premios Goya a sus espaldas.

Por el ficticio Portozás también caminaba Luis Tosar, que daba vida al juez Andrés, el alma de la serie. Quién le diría al joven Tosar que 27 años más tarde iba a conseguir una de las carreras más sólidas del cine gallego y nacional. Y como prueba, los 3 Goya que ha ganado, siendo el actor gallego con más estatuillas.

Junto a ellos, muchos más nombres que hoy vemos en televisión y en la gran pantalla: Carlos Blanco como el carismático Ladislao, Isabel Blanco en el papel de la casera del juez, y un Martiño Rivas que debutaba como Dani, mucho antes de protagonizar éxitos internacionales en las mejores plataformas de streaming.

Y cómo no, esa música, esa canción compuesta por Mercedes Peón que seguirá en la mente de la mayor parte de gallegos. Con escuchar los primeros acordes basta para lanzarse a cantar: "Mareas Vivas de Portozás, o mar, o mar, quen mo foi levar..."

Además de su calidad narrativa, la serie tiene un valor especial por ser pionera en mostrar en televisión el gallego propio de la costa, especialmente de lugares como Fisterra o Camariñas, caracterizado por contar con seseo y gheada, haciendo que muchos gallegos se sintiesen representados con los personajes.

Disponible totalmente gratis en AGalega

AGalega es la plataforma gratuita de la CRTVG en la que se puede disfrutar de más de 1.400 contenidos en gallego entre películas, series, programas o contenidos infantiles. Disponible en web o app a través de su descarga en Google Play y App Store.

Entre las series que componen su amplio catálogo se encuentra la mencionada Mareas Vivas, así que todos aquellos gallegos que tengan la morriña de volver a disfrutar de ella, pueden hacerlo de manera totalmente gratuita.

También hay otras series míticas como Pratos Combinados y éxitos recientes del cine gallego como O que Arde, Cuñados o Matria, entre otros, además de los programas actuales de la TVG.

A modo recordatorio, para los más pequeños existe la plataforma infantil Xabarin.gal y la app Xabarín con un amplio catálogo para disfrutar de las series y películas actuales, así como aquellas que marcaron a más de una generación en el pasado.