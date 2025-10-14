Película con la que Luis Zahera consiguió su primer premio Goya

La película de Luis Zahera que ganó 7 Goyas y está en HBO Max: es una joya y tienes que verla

Un thriller político sobre la corrupción en España con el que el actor gallego Luis Zahera consiguió su primer premio Goya en 2019

La plataforma de streaming HBO Max es reconocida por contar con producciones de gran calidad. Las mejores series, películas o documentales completan el extenso catálogo con el que cautivan a miles de usuarios que deciden pagar su mensualidad. Entre estas producciones, se encuentra la película con la que el actor gallego Luis Zahera consiguió su primer premio Goya.

Luis Zahera y Diego Anido en 'As Bestas'

Se trata de una película dirigida por Rodrigo Sorogoyen que dio mucho que hablar en 2018 y 2019: El Reino, un thriller político sobre la corrupción en España que fue un éxito de taquilla y crítica, ganando 7 Goyas, entre los que destaca el de Mejor interpretación masculina de reparto a Luis Zahera.

Un thriller sobre la corrupción en España

Manuel López Vidal (Antonio de la Torre) lo tiene todo: poder, carisma y una prometedora carrera política a punto de dar el salto al escenario nacional. Como vicesecretario autonómico, es una figura influyente dentro de un partido que jamás se menciona a lo largo de la película.

Su vida es todo lo que se entiende por éxito... hasta que unas filtraciones destapan una red de corrupción de la que forma parte junto a Paco, uno de sus mejores amigos, que sale indemne. Cuando el escándalo estalla, el partido actúa: necesita culpables y chivos expiatorios para calmar a la sociedad.

Manuel, traicionado por su partido y por su gente más cercana, es señalado por la opinión pública y traicionado por quienes creía que eran sus amigos. Expulsado de su partido y sin aliados, se convierte en un paria político. Pero él no está dispuesto a caer solo.

Con el apoyo de su familia, emprende una carrera para sacar a la luz lo que otros prefieren mantener oculto: un sistema podrido, en el que nadie está limpio y todos tienen trapos sucios. En su lucha, se enfrentará a una maquinaria de poder, lealtades falsas y traiciones.

El Reino es un thriller político que pone el foco en los entresijos del poder y la corrupción en España. Narrado desde el punto de vista de los corruptos, ofrece una crítica al sistema, mientras atrapa al espectador en una historia que va a más cada minuto.

Ganadora de 7 premios Goya en la 33 edición

Recibió un total de 13 nominaciones, de las que se hizo con 7 estatuillas.

  • Mejor dirección: Rodrigo Sorogoyen
  • Mejor guion original: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen
  • Mejor actor protagonista: Antonio de la Torre
  • Mejor actor de reparto: Luis Zahera
  • Mejor sonido: Roberto Fernández, Alfonso Raposo
  • Mejor montaje: Alberto del Campo
  • Mejor música original: Olivier Arson