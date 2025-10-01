Luis Zahera (59) no se corta y habla de sus problemas de próstata: "Estuve sondado a una bolsa 9 días"

Luis Zahera acudió a 'El Hormiguero' para presentar su nueva serie, Animal, la cual se estrena este viernes 3 de octubre en Netflix y que coprotagoniza junto a Lucía Caraballo. Durante el programa, el conocido actor contó varias anécdotas, siempre con el tono cómico que le caracteriza.

Además de hablar de la serie, en la que interpreta a Antón, un veterinario que se ve obligado a dejar el trabajo en el campo para irse a Kawanda, una tienda de mascotas "pija", comentó un problema de salud que vivió durante el rodaje y por el que siente que "se hace mayor" a sus casi 60 años.

"Dejé de mear... la próstata"

Luis Zahera, en su visita a El Hormiguero, compartió una experiencia habitual para muchos. "Me hice mayor, dejé de mear... la próstata", confesó, recordando cómo, durante el rodaje de Animal, su cuerpo le pasó factura.

Tras ver que no era capaz de ir al baño, el famoso actor decidió ir a urgencias. Siendo Zahera, la historia no podía contarse sin varias bromas: "Te meten un boli Bic… no, no, es un ejemplo gráfico. Es una sonda parecida a un boli, pero más agradable", ante la sorpresa de Trancas y Barrancas.

El actor relató que tuvo que llevar la sonda "una buena temporada, como 10 días", e ir a trabajar "con un taponcito". Lo peor, según él, era dormir con la bolsa: "Es como un pequeño cadáver a tu lado que se va llenando de meo. Ese meo se enfría…".

Para tranquilizar a Pablo Motos, le advierte que eso solo le ocurre al 10% de los hombres, y él fue uno de los elegidos. "Estuve sondado a una bolsa 9 días, luego me entró una bacteria y tenía mucha fiebre. Tuve que suspender el rodaje de la serie los últimos días".

"Colapsé, me hice mayor", dijo con tristeza. "Me volví más miedoso, porque antes podía con todo, pero ahora... que te haces mayor", recalcó.

La serie Animal en Netflix

🎬 @LuisZahera nos presenta 'Animal', la nueva serie que protagoniza y estrena el 3 de octubre en @NetflixES #LuisZaheraEH pic.twitter.com/0nzkahBSNQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 30, 2025

Antón, un veterinario gallego de pura cepa, se ve obligado a reinventarse cuando su trabajo en el rural ya no da para vivir. Acostumbrado a tratar vacas y cerdos entre barro y monte, acaba, muy a su pesar, trabajando en una tienda de mascotas de lujo en la ciudad, dirigida por su sobrina Uxía.

Allí, entre chihuahuas con lazo, tratamientos de spa para perros y clientela un tanto rara, Antón deberá adaptarse a un mundo tan sofisticado como absurdo para él.

Animal es una comedia dramática que retrata el contraste entre lo tradicional y lo moderno, entre el campo y la ciudad. A través de un protagonista cascarrabias pero entrañable, la serie explora con humor ese cambio de vida.