El gallego Tinho entra en la Academia de Operación Triunfo 2025: "Nos ha roto los esquemas"

Martín, joven de 21 años y vecino de A Coruña, se ha convertido en uno de los nuevos integrantes de la Academia de Operación Triunfo (OT) 2025 tras brillar en la Gala 0, emitida en Prime Video.

Bajo su nombre artístico, Tinho, logró conquistar al jurado interpretando el mítico tema Hold the line, de Toto, una elección que exigía tanto potencial vocal como control escénico.

Martín entra en la Academia de OT 2025

Galicia vuelve a estar representada en Operación Triunfo. Martín, de 21 años, consiguió plaza en la Academia tras convencer a Abraham Mateo, Guille Mikyway, Leire Martínez y Cris Regatero, quienes destacaron el carisma que desplegó sobre el escenario.

"Cuando le hemos visto en los ensayos se nos ha quedado un poquito flojillo, pero es de estos casos que llegan al escenario con un chute de adrenalina brutal y nos ha roto un poco los esquemas. Estamos muy contentos contigo y queremos verte dentro de la Academia", dijo Abraham Mateo.

Tras las 18 actuaciones de los aspirantes, el jurado otorgó el pase directo a Claudia Arenas, Lucía Casani, Cristina, Judit, Max y Téyou. En una segunda deliberación, completaron la lista con otros ocho nombres: Tinho, junto a Guillo, Crespo, Olivia, Guille, Carlos, Salma y Laura Muñoz.

A ellos se suman María Cruz, seleccionada por los profesores, e Iván Rojo, elegido por el público. De este modo, los únicos en quedarse fuera de la Academia fueron Sam y Quique.

Ahora ya como concursantes oficiales de OT, Tinho y sus compañeros iniciarán una formación intensiva en disciplinas, como canto, interpretación, baile y composición. Este martes, 16 de septiembre, se celebrará el esperado reparto de temas para la Gala 1.

Durante la jornada, los concursantes repasarán la Gala 0 junto a Noemí Galera y Manu Guix, participarán en una charla de nutrición con Aitor Sánchez y recibirán la visita de Miriam Rodríguez (extriunfita de OT 2017) en Conexión OT.

Así es el gallego Martín 'Tinho'

Martín es el único gallego en OT 2025. Comenzó su recorrido con el rock, aunque últimamente está escuchando pop y jazz, confesó a este medio en verano. Con esta nueva experiencia, el joven de A Coruña se acerca a vivir de lo que más le gusta: la música.

Tinho ya cuenta con experiencia televisiva. El año pasado fue finalista de Factor X con la boy band coruñesa Another Wasted Year (AWY). El grupo actuó en Santiago de Compostela dentro de Los40 Pop 2025, donde compartió cartel con Ruslana.