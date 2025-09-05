El Festival Lóstrego se estrena con éxito en A Coruña y durará hasta el sábado: "Estamos muy contentos por la acogida"

Una de las salas del Fórum Metropolitano, llena para ver una de las proyecciones Cedida

Parece que A Coruña sumará una cita más anual a su prolífico calendario cultural. La primera edición del Festival Lóstrego de cine fantástico de terror está siendo un éxito y el equipo de voluntarios que lo produce ya está pensando a lo grande en el año que viene.

El festival comenzó el pasado miércoles y durará hasta este sábado, cuando se hará la entrega de premios del certamen de cortos. La buena acogida ha sorprendido muy agradablemente a los organizadores, que vieron cómo el merchandising oficial de Lóstrego Festival se ha vendido rápidamente, y largas colas un miércoles por la tarde para acceder a las proyecciones.

Todavía quedan los dos últimos días del festival, viernes y sábado, en los que seguirá habiendo actividades para toda la familia por las mañanas, charlas y proyecciones.

El merchandising del festival ha tenido una gran acogida Cedida

Clásicos y cortos

Lóstrego combina el visionado de largometrajes de cine fantástico (desde clásicos como La noche de los muertos vivientes del maestro George Romero hasta otras películas más recientes), con dos festivales de cortos: uno tradicional y otro de vídeos grabados con el móvil de menos de 60 segundos de duración.

Precisamente los dos certámenes se decidirán el sábado, con la proyección de los ultracortos y el último bloque de la sección oficial, justo antes de una gala de clausura donde se realizará la entrega de premios.

Desde la dirección del festival destacan que "estamos moi contentos pola acollida, aínda que pola semana ás mañás son complicadas debido ao difícil da conciliación de horarios coa vida diaria das persoas, á tarde sempre tivemos case cheo e vimos moito interese por parte dos asistentes. Agradecemos ao Concello e ao Fórum e, sobre todo, ás persoas asistentes, xa que sen elas isto non sería posible nin se podería seguir facendo. Temos moi boas expectativas para a seguinte edición."

El festival cuenta con el apoyo del Concello da Coruña y Gonzalo Castro, concejal de Cultura, estuvo en la inauguración del miércoles. El certamen también está apoyado por el propio Fórum Metropolitano, ALAS A Coruña y la productora audiovisual Fonofox.

La programación de los últimos dos días

Viernes, 5 de septiembre

11:30-13:00 : Taller Gymkana mágica (infantil)

: Taller Gymkana mágica (infantil) 12:00 : Proyección de Malencolía (2021) con presencia de su director Alfonso Zarauza

: Proyección de Malencolía (2021) con presencia de su director Alfonso Zarauza 17:00 : Charla: PROPS (Properties): obxectos icónicos do audiovisual - Marc Castro (Sala Fernando Rey)

: Charla: PROPS (Properties): obxectos icónicos do audiovisual - Marc Castro (Sala Fernando Rey) 18:30 : Bloque III de la Sección Oficial de Cortos

: Bloque III de la Sección Oficial de Cortos 20:00: Proyección de Sen Alma (2021) con presencia de su director Iago Barrado

Sábado, 6 de septiembre