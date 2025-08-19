Rodada íntegramente en Galicia: Luis Zahera regresa a Netflix con una comedia de lo más 'Animal'

Este lunes Netflix ha anunciado la fecha de estreno de su próxima serie de comedia, Animal, producida por Alea Media y protagonizada por el gallego Luis Zahera, después de sus emblemáticos papeles en producciones de éxito como las recientes Entrevías o Vivir sin permiso, ambas de Telecinco.

Confirmado por Netflix, la serie se estrenará en la popular plataforma de streaming el viernes 3 de octubre. La plataforma ha avanzado las primeras imágenes de la que promete ser la comedia de otoño. Te contamos todo lo que debes saber sobre Animal.

Comedia protagonizada por Luis Zahera

El próximo viernes 3 de octubre llega a Netflix 'Animal', una serie de comedia que promete arrancar carcajadas con su mezcla de humor sarcástico, situaciones absurdas en un entorno rural de lo más natural.

Protagonizada por Luis Zahera, Lucía Caraballo y Carmen Ruíz, la ficción está creada por Víctor García León (¡Vaya vacaciones!, The Europeans), dirigida por este y por Alberto del Toro (Malnazidos) y producida por Alea Media. La plataforma la define como una serie "sarcástica, inusual, irreverente", una descripción que ya da pistas de su tono.

Animal nos presenta a Antón (Luis Zahera), un veterinario gallego de pueblo que, acosado por las deudas y sin muchas alternativas laborales, se ve obligado a abandonar el campo y aceptar un trabajo muy distinto a lo que está acostumbrado: en una tienda-boutique de productos de lujo para mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), una joven emprendedora con ideas modernas y un enfoque muy distinto al del rudo y tradicional Antón.

Rodada íntegramente en Galicia, Animal tiene como epicentro el ficticio pueblo de Topomorto, una localidad que ha sido recreada a partir de localizaciones reales en diferentes municipios de la provincia de A Coruña, como Dioño, Pontemaceira, Teo y Vedra, así como en la ciudad de Santiago de Compostela. La primera temporada consta de 9 episodios.

De esta forma, Animal se suma al catálogo de comedias españolas en Netflix, apostando por un enfoque original y una fuerte identidad gallega.

Otros miembros del reparto de los que podremos disfrutar son los siguientes: Antonio Durán 'Morris', Sergio Abelaira, Nuno Gallego, Darío Loureiro, Adrián Viador, Raquel Nogueira, Fer Fraga y Nacho Peña.