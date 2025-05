José Manuel Cancela, el gallego que pone música al cine de Hollywood, ofrece una charla en A Coruña

El próximo 8 de mayo, a las 20:00 horas, el Espacio O'Culto (Rúa Panadeiras, 26) acoge una nueva cita de As charlas do Xerion, esta vez con un invitado de excepción: José Manuel Cancela, músico compostelano afincado en Los Ángeles que ha trabajado en producciones como Creed, Focus, Ray Donovan o The Last Narc.

El músico será entrevistado por Jesús Suárez, creador e impulsor de estas charlas con gallegos de referencia, por donde han pasado recientemente referentes como Carlos Negreira, el boxeador Iván Sánchez 'Dinky' o Luis Moya.

Formado en la prestigiosa Berklee College of Music (EE. UU.) y en la Hochschule für Musik de Hannover (Alemania), Cancela es uno de los talentos gallegos más destacados en el mundo de la composición para cine y televisión. En su trayectoria figuran colaboraciones con figuras de primer nivel como Celia Cruz, Chick Corea, U2 o The Backstreet Boys.

Durante el encuentro, Cancela compartirá su experiencia en Hollywood y desvelará los entresijos del proceso creativo que hay detrás de una banda sonora: desde la emoción de una escena hasta el ritmo oculto que acompaña cada plano. También hablará de su conexión con Galicia, su pasión por la gaita y cómo ha logrado fundir sus raíces musicales con influencias tan diversas como los ritmos flamencos, cubanos o de Oriente Medio.

La entrada es libre hasta completar aforo. Una ocasión única para escuchar, de primera mano, cómo se construye la música que da vida al cine.