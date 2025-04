'Fosco', de la coruñesa Portocabo: "Haber hecho 'Rapa' en Galicia es un hito difícil de repetir"

Alfonso Blanco, Fosco, fundador y director general de Portocabo, lleva unas semanas de no parar. Lalín, Málaga, Lille, A Coruña. Las series que salen de su productora están en el mercado y exploran recorridos de distribución y exhibición o causan impacto comercial y artístico, como ha ocurrido con Rapa.

La trilogía de intriga rodada en Galicia conquistó el mes pasado once premios Mestre Mateo y levantó su tercer galardón consecutivo a la mejor serie de ficción. Quincemil y Treintayseisrepasan con Fosco la actividad de Portocabo en los festivales más recientes, el éxito de Rapa, el estilo de su productora y otros proyectos vinculados al audiovisual gallego en A Coruña.

Festival de Málaga y Séries Mania de Lille. ¿Qué vende Portocabo en estos festivales?

En Málaga hicimos la premiere mundial de Weiss & Morales, que aspira a triunfar en España en todo el mundo. Es una serie de investigación policial con protagonistas y financiación española y alemana rodada en Canarias. La presentamos a público, productores, cadenas. En Lille, donde hemos fraguado otros años acuerdos para poner en marcha series nuestras, hicimos varias acciones comerciales y aprovechamos para hacer algo habitual estos últimos años: encontrar posibles socios y testar contenidos nuevos en el mercado, empujar proyectos que tenemos en distribución, como Rapa, que nos sigue dando alegrías.

Y tantas. La serie acaba de obtener su tercer Mestre Mateo seguido, acumulando premios artísticos y técnicos. ¿Qué relevancia le da a Rapa y a su buena acogida?

Relevancia máxima. No sé si seremos capaces de superar el impacto de esta trilogía, que es gigantesco en cuanto a audiencia y premios. Su impacto internacional también es grande: sus 18 capítulos acaban de ser comprados para emitir en la RAI, dos canales de Francia la han adquirido, se ha vendido para el Channel Four en Inglaterra...

¿Un impacto superior al que tuvo Hierro unos años antes?

Cuando hicimos Hierro pensamos que era difícilmente superable. Fue como el primer hijo, el primer gran éxito global. Y Rapa, increíblemente, superó a su hermano mayor. Un efecto importante en ese impacto es que han sido tres temporadas que cierran una historia.

Una historia rodada en Galicia.

Que la hayamos hecho aquí, con técnicos y actores gallegos, tiene un efecto multiplicador tan grande... Ha sido un hito difícil de repetir.

¿El estilo de Rapa es marca de fábrica? ¿Portocabo tiene un sello propio que se reconoce en sus productos?

Sí, probablemente esto sea lo más relevante de nuestro trabajo: que hemos creado una especie de sello. Y no fue buscado. Creo que somos un grupo de trabajo al que se nos da bien contar las historias de una determinada forma. Lo que tienen en común nuestras series es que sus tramas resultan creíbles, verosímiles, y que el espacio o escenario en el que se desarrollan es importante y al público le resulta fácil conectar.

Vimos que esto era un gran valor. Los retoques que hacemos en los guiones nos llevan a ese lugar. Se puede ver en Hierro, donde la clave, más que la propia historia de una juez y el dueño de una plantación de plátanos, está en cómo la cuentas, con un estilo un poco distinto a cómo se ha hecho en otras series en España. Y no lo digo de forma presuntuosa.

¿Una vibración diferente?

Exacto. Ocurre también en Weiss & Morales. Son series muy distintas pero vibran de una misma forma. Incluso la película Cuñados, que es muy diferente, vibra igual, con personajes con los que te encariñas, no hay solo chistes. Y ya digo, al equipo creativo nos sale de forma natural. Como también han hecho productoras como Bambú o Vaca Films, con un estilo propio.

Tras este nuevo éxito, ¿Portocabo puede crecer más?

Bueno, queremos seguir creciendo, hacer coproducciones que se vean en más mercados. ¿Por qué no negar sin complejos que miramos al gran mercado americano? De momento estamos llegando más lejos de lo que pensamos cuando montamos Portocabo. Pero no perdemos la esencia de no aspirar a crecer enormemente, si no perderíamos algo de esa empresa boutique que somos. No vamos a hacer diez series al año, ni lo buscamos ni lo queremos; estamos muy cómodos haciendo un par cada año.

¿Cuál es el techo del audiovisual gallego, fortalecido con éxitos como el suyo y con otras propuestas que el sector ha resaltado en los últimos años?

Unos tiramos de otros. El primer éxito de Vaca, luego el de Bambú, nos hizo ver que todos podíamos crecer. Fue una retroalimentación y un incentivo para los que veníamos detrás. Ahora nosotros esperamos ser incentivo para los que vienen a continuación.

En calidad de presidente del Clúster Audiovisual Galego, ¿qué primeros pasos están dando en el plató virtual de la Cidade das TIC de A Coruña, gestionado por Pedralonga Estudios?

Llevamos mes y medio con cursos de formación en el CEI para aprender a utilizarlo, ahora lo ponemos en marcha dentro de un proceso en el que estamos conociendo su potencialidad. Es una tecnología que da para mucho tanto para técnicos como para guionistas y directores, porque un plató así abre paso a unas narrativas antes limitadas.

¿Qué perspectivas hay sobre las siguientes instalaciones audiovisuales en el mismo lugar?

Tenemos ya los permisos de obra y por fin decimos que está en marcha la construcción de los dos platós que complementarán al virtual. La previsión es que estén terminados a mediados del año 2026. Tendremos un centro de producción y grabación en la Cidade das TIC que será la envidia de Europa.