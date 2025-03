La Universidade da Coruña presenta el ciclo 'Reflexos do Ártico': películas y cuándo verlas

La Universidade da Coruña inaugura el próximo lunes, día 10 de marzo, el ciclo de cine documental "Reflexos do Ártico", una propuesta audiovisual que acerca al público la realidad de una de las regiones más extremas y fascinantes del planeta.

El evento tendrá lugar en la Sala de Exposiciones de Normal, el Espazo de Intervención Cultural da UDC, donde se proyectará una cuidada selección de películals que retratan la vida cotidiana, los cambios climáticos y los desafíos culturales de las poblaciones del Ártico.

El ciclo arrancará con la proyección de Nanook of the North (1922), de Robert J. Flaherty, considerado el primer gran documental de la historia del cine. Esta obra pionera sigue la vida de una familia esquimal en el norte de Canadá para mostrar sus estrategias de supervivencia en un entorno hostil.

Asimismo, la programación incluye títulos como Labrador North (1973), de Roger Hart, que aborda la convivencia entre comunidades indígenas y colonas en la península del Labrador; y Steering North (1960), de David Bairstow, centrado en los avances tecnológicos que facilitaron la navegación del Ártico.

El impacto del cambio climático será abordado en películas como A Step Towards the Arctic. Reflections and Visions of the North (2012), de Anne-Marie Tougas, y Halout (2022), de Evgenia y Maxim Arbugaev, un retrato inmersivo del trabajo de un biólogo marino en una cabaña remota del norte de Rusia.

Por su parte, Geographies of Solitude (2022), de Jacquelyn Mills, ofrece una meditación visual sobre la Isla Sable y el compromiso de la naturalista Zoe Lucas con su preservación.

Más allá del enfoque paisajístico y antropológico, el ciclo incluye documentales que exploran la relación entre la cultura y el territorio. Así, Heima (2007), de Dean DeBlois, acompaña a la banda islandesa Sigur Rós en un recorrido por su tierra natal, explorando los vínculos entre la música y el entorno natural.

Por su parte, Vikingland (2011), de Xurxo Chirro, rescata las grabaciones caseras del marinero gallego Luís Lomba, "O Haia", que trabajaba en un transbordador entre Dinamarca y Alemania en los años 90, ofreciendo una reflexión sobre la memoria y la distancia del hogar.

El ciclo se desarrollará en varias sesiones a lo largo del mes de marzo, con una programación que permite descubrir diferentes perspectivas sobre el Ártico y sus transformaciones. La entrada será libre hasta completar aforo.

Semana 1

Lunes, 10 de marzo 12:00 horas: Nanook of the North (1922) 19:00 horas: Labrador North (1973)

Martes, 11 de marzo 12:00 horas: Steering North (1960) 19:00 horas: A Step Towards the Arctic. Reflections and Visions of the North (2012)

Miércoles, 12 de marzo 12:00 horas: Halout (2022) 19:00 horas: Geographies of Solitude (2022)

Jueves, 13 de marzo 12:00 horas: Heima (2007) 19:00 horas: Vikingland (2011)

Viernes, 14 de marzo

12:00 horas: Nanook of the North (1922) 19:00 horas: Labrador North (1973)



