La última película de Lucía Veiga, gallega nominada al Goya, llega este viernes a plataformas

Lucía Veiga, actriz gallega recientemente nominada a los Premios Goya por su papel en Soy Nevenka, vuelve a las pantallas con un nuevo estreno esta semana. Se trata de la película As tres outras vidas de María Santiso, que se puede ver desde hoy en Filmin.

En formato de falso documental, esta es una comedia negra que cuenta la historia de Roberto, un apasionado del cine que quiere hacer una película de zombis. Además de la nominada al Goya, completa el elenco otro Roberto, Alvite, y Tacho González.

Alvite es también el director y guionista de esta película. Su largometraje parte del corto As tres caídas de María Santiso, protagonizado por Veiga y que explora temáticas como la soledad, la despoblación en el rural o el rol de las mujeres en este ámbito y respecto a los cuidados.

Sobre el proceso de creación de la película, Alvite cuenta que "pasaron varios años hasta que se me encendió la bombilla, primero con un falso tráiler a modo de homenaje para celebrar los tres años desde el estreno de As tres vidas de María Santiso y luego rodando el falso documental As tres outras vidas de María Santiso, sobre cómo se crea esa película del falso tráiler, que no es sino una teórica continuación de la historia del cortometraje, con la protagonista volviendo de entre los muertos con sed de venganza".

Para el director, el corto y el largometraje tienen en común a protagonistas que están perdidos "en sus sueños" con distintas reacciones pero que son "dos formas distintas de no entender algo muy humano como el querer hacer algo distinto con tu vida y no saber cómo. Y son dos formas de luchar por no ser olvidados por los demás".

La película, producida por Melgo Cinema, se rodó en A Coruña, Oleiros, Culleredo y Cambre y está financiada a través de Verkami y con la colaboración de la Deputación da Coruña.