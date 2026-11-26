El Instituto da Lingua Galega (ILG) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Fundación Barrié han presentado este jueves ALGa dixital, una nueva plataforma web que pone al alcance de la comunidad investigadora, del profesorado, del alumnado y de la ciudadanía una parte sustancial de los materiales del Atlas Lingüístico Galego (ALGa).

Así lo dieron a conocer esta mañana la rectora de la USC, Rosa Crujeiras; la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias; la directora del ILG, Elisa Fernández; y el director del proyecto, Xulio Sousa.

El proyecto de ALGa comenzó en los años 70 con el objetivo de estudiar la variación geolingüística del gallego hablado en las zonas rurales y se enmarca en la colección Biblioteca Filolóxica Galega que surge a finales de los 90 en el marco de un convenio entre el ILG y la Fundación Barrié para trasladar a la sociedad obras relevantes de investigación filológica.

El actual proyecto de ALGa digital supone un salto en la difusión y el aprovechamiento de uno de los recursos científicos más importantes para el conocimiento del idioma gallego y su diversidad territorial. La iniciativa, desarrollada con el mecenazgo de la Fundación Barrié, incorpora al ámbito de las humanidades digitales décadas de investigación lingüística y permite acceder de forma ágil e intuitiva a información que hasta ahora solo estaba impresa.

El Atlas Lingüístico Galego constituye una de las investigaciones más ambiciosas realizadas sobre la lengua gallega. Entre 1974 y 1977, un equipo del Instituto da Lingua Galega recorrió el territorio gallego y las áreas gallegohablantes limítrofes para documentar sistemáticamente las formas de hablar de cientos de informantes.

A través de un cuestionario de cerca de 3.000 preguntas, se recopiló una enorme cantidad de información sobre la pronunciación, la gramática y el vocabulario empleados en las diferentes comarcas.

El resultado fue la creación de un archivo lingüístico de valor excepcional y la publicación de los volúmenes del ALGa, una obra de referencia para la dialectología gallega y románica. Los materiales recogidos ofrecen una imagen detallada de la diversidad lingüística de Galicia dentro de un momento histórico de gran interés, anterior a las profundas transformaciones sociales y culturales experimentadas en las últimas décadas.

Ese patrimonio documental adquiere una nueva dimensión con ALGa digital. La plataforma permite consultar y visualizar de manera interactiva una amplia selección de los materiales ya publicados, convirtiendo los mapas tradicionales del atlas en un recurso dinámico y adaptable a las necesidades de cada usuario, sea experto o curioso.

¿Cómo funciona ALGa digital?

La aplicación organiza los contenidos alrededor de tres grandes bloques temáticos: fonética, morfosintaxis y léxico. En todos ellos es posible localizar fenómenos concretos y observar su distribución geográfica mediante mapas interactivos. La primera versión de la herramienta incorpora alrededor de 900 mapas, representativos de la amplitud temática y territorial del proyecto.

Entre las principales novedades de la plataforma destaca su capacidad de personalización. Los usuarios pueden seleccionar variantes específicas, modificar la visualización de los datos, activar u ocultar información y adaptar la representación cartográfica a sus propios intereses. Esta flexibilidad facilita no solo la consulta puntual, sino también la comparación e interpretación de los fenómenos lingüísticos desde perspectivas diferentes.

Mapa de 'abellón'. USC

La herramienta incorpora además información complementaria para contextualizar cada mapa y cada fenómeno analizado. El usuario puede, de esta forma, acceder tanto a la representación territorial de las variantes como a los datos complementarios asociados, lo que favorece una comprensión más completa de la información lingüística.

Otro de los elementos destacados del ALGa digital es la integración de la dimensión geográfica del proyecto. La plataforma permite conocer las localidades investigadas y su localización dentro del dominio lingüístico gallego, lo que contribuye a contextualizar los datos y a comprender mejor la distribución espacial de las distintas formas lingüísticas documentadas.

La creación de este recurso sitúa el Atlas Lingüístico Galego en la línea de las iniciativas internacionales más innovadoras en el ámbito de la geolingüística y de las humanidades digitales, ya que en los últimos años muchos proyectos similares han incorporado herramientas web para facilitar el acceso a la información y potenciar su análisis.

El impacto de la plataforma

La plataforma presentada este jueves tendrá un gran impacto en múltiples ámbitos.

Para la investigación, constituye una herramienta que facilita la consulta y explotación de los datos lingüísticos; para la enseñanza, ofrece un recurso visual e interactivo especialmente útil para abordar la diversidad dialectal desde una perspectiva innovadora; y para la divulgación, supone una oportunidad para acercar a la ciudadanía el conocimiento de la riqueza lingüística gallega y de su distribución territorial.

La plataforma contribuye también a la preservación y valorización del patrimonio inmaterial de Galicia. Los datos recogidos para ALGa documentan formas lingüísticas, denominaciones tradicionales y variantes locales que forman parte de la memoria colectiva de las comunidades gallegohablantes, cuya difusión favorece nuevas formas de transmisión y conocimiento.

"Lo que comenzó como una de las mayores campañas de recogida de datos lingüísticos realizadas en Galicia se convierte ahora en un recurso abierto e interactivo, preparado para responder a las necesidades de la investigación y de la sociedad del siglo XXI", indica la Fundación Barrié a través de un comunicado.