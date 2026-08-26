De la novela negra a los libros sobre A Coruña: esto es lo más buscado en la Feria del Libro Antiguo

Juan Carlos, vendedor de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de A Coruña 2026. Quincemil

Miles de libros antiguos, descatalogados, de segunda mano y difíciles de encontrar vuelven a ocupar este agosto los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña. La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión encara sus últimos días con propuestas para prácticamente cualquier lector, pero ¿qué es lo que más se está vendiendo?

La cita comenzó el pasado 14 de agosto con 15 librerías procedentes de Galicia y otros puntos de España. Los puestos pueden visitarse de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas.

Entre los compradores hay quienes acuden sin una idea demasiado definida y quienes esperan específicamente a que llegue la feria para buscar ejemplares difíciles de conseguir durante el resto del año. Luis, uno de los vendedores, asegura que "se venden muy bien los libros de arte, especialmente los de arte de A Coruña".

También observa clientes que realizan compras importantes: "Hay muchos buenos compradores, que se llevan varios libros". A ellos se suman los habituales que "esperan con ansias" la celebración de la feria cada verano.

Los gustos, sin embargo, varían considerablemente de un puesto a otro. Berta encuentra su principal público entre los aficionados al noveno arte: "Yo lo que más vendo son cómics de superhéroes y clásicos descatalogados". También ha percibido un cambio conforme avanzaba agosto. Si durante la primera quincena abundaban los turistas, ahora asegura que la mayoría de sus clientes son locales.

Clásicos y libros descatalogados

La narrativa también mantiene su tirón. Javier señala que es lo más popular de su puesto y, dentro de ella, destaca especialmente la novela negra. Junto a este género funcionan los títulos de temática local y "libros en gallego sobre Galicia".

Adolfo apunta hacia otro de los grandes reclamos de una feria de estas características: encontrar obras que han desaparecido de los circuitos habituales. En su caso, funcionan bien "los clásicos y los libros descatalogados de autores que normalmente no reeditan", muchos de ellos disponibles por precios de entre tres y cinco euros.

El vendedor relata, no obstante, una situación que se repite entre algunos visitantes que buscan una obra muy concreta: "Hay mucha gente que viene buscando el libro de su vida y luego, cuando les dices que cuesta 8 euros, se arrugan como una patata pocha".

Hay un creciente interés por la temática asiática y por la brujería Juan Carlos, vendedor.

También aparecen tendencias más inesperadas. Juan Carlos ha detectado este año un creciente interés por "la temática asiática y por la brujería", aunque los grandes clásicos continúan funcionando.

Entre los títulos que más vende se encuentran El extranjero, de Albert Camus; 1984, de George Orwell; y Un mundo feliz, de Aldous Huxley, además de las aventuras de Sherlock Holmes. En este caso, el atractivo no está necesariamente en la antigüedad del ejemplar: "Son libros clásicos, pero en ediciones nuevas y a precios muy baratos".

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión ofrece así un escaparate en el que conviven desde ejemplares agotados y pequeñas rarezas bibliográficas hasta ediciones económicas de grandes clásicos. Una variedad que continuará disponible en Méndez Núñez hasta este domingo 30 de agosto.