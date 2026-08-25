A Coruña se convierte en capital del arte gallego con el nacimiento de Coruña Arte Aberta

A Coruña se prepara para convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del arte contemporáneo hecho en Galicia. La ciudad acogerá del 17 al 20 de septiembre la primera edición de Coruña Arte Aberta (CAbe), una nueva iniciativa cultural que pretende conectar y dar visibilidad a los distintos agentes de la creación contemporánea gallega.

El proyecto nace con vocación de convertirse en una gran muestra de arte expandida por toda la ciudad, articulando bajo un mismo paraguas a galerías, fundaciones, estudios de artistas, espacios independientes y otros agentes culturales. En esta primera edición participarán cerca de 30 artistas, más de 40 espacios y se organizarán más de 25 exposiciones e intervenciones.

CAbe toma como referencia iniciativas similares que ya funcionan en otras ciudades españolas, como los Gallery Weekends de Madrid y Barcelona o la Nit de l'Art de Mallorca. La propuesta coruñesa busca trasladar ese modelo a Galicia y facilitar que tanto los vecinos como visitantes, profesionales, coleccionistas y aficionados puedan recorrer en un mismo fin de semana una parte importante de la escena artística contemporánea gallega.

El arte ocupará museos, galerías y espacios alternativos

Entre los participantes de esta primera edición figuran algunos de los principales representantes del tejido artístico de la ciudad. Se sumarán el Museo de Belas Artes, la Fundación Luis Seoane y el Centro de Arte FMJJ de la Fundación María José Jove, además de las galerías Moret Art, Nordés y Vilaseco.

A ellos se añadirán más de una veintena de pequeños espacios creativos, estudios de artistas y locales alternativos repartidos por A Coruña. La intención es que el arte contemporáneo salga de sus espacios habituales y se extienda por diferentes puntos de la ciudad.

La programación incluirá más de 25 nuevas exposiciones, además de intervenciones urbanas, propuestas en estudios de artistas y fiestas y actividades vinculadas al arte en espacios alternativos.

Uno de los ejes de la iniciativa será el denominado "Coruña Art Tour", un recorrido que permitirá conectar las distintas propuestas y convertir durante ese fin de semana las calles y espacios culturales coruñeses en un gran circuito dedicado a la creación contemporánea.

Una red para impulsar el arte contemporáneo gallego

CAbe nace también con el objetivo de poner en contacto a los diferentes agentes culturales y generar una red estable que permita impulsar las artes plásticas en Galicia.

La organización plantea crear un punto de encuentro entre el sector público y el privado, dando mayor visibilidad a artistas y proyectos que en muchas ocasiones desarrollan su actividad de manera independiente y que encuentran dificultades para llegar a nuevos públicos.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, a través de la Concejalía de Cultura y Turismo, y de la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia y Xacobeo 2027.

Presentación oficial el 3 de septiembre

Aunque el grueso de la programación se desarrollará entre el 17 y el 20 de septiembre, CAbe se presentará oficialmente antes. El proyecto se dará a conocer el próximo 3 de septiembre en la Fundación Luis Seoane, donde se avanzarán las exposiciones, espacios y artistas que formarán parte de esta primera edición.

Con esta primera convocatoria, A Coruña busca situarse en el mapa del arte contemporáneo gallego y convertir durante cuatro días la ciudad en un gran espacio expositivo abierto, conectando instituciones consolidadas, galerías, artistas y nuevos espacios independientes.