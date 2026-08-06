Viñetas desde o Atlántico trae a A Coruña una exposición de Gundam con un robot de 3 metros

Viñetas desde o Atlántico, en A Coruña, será el festival en el que arranque la gira española de 'The Gundam Base Rolling Pop-up Tour', basada en el célebre anime. Se trata de un espacio protagonizado por un camión tematizado con la imagen de Gundam que, una vez desplegado, se transforma en un área expositiva y comercial de más de 100 metros cuadrados que recrea la experiencia de Gundam Base y que permanecerá en la ciudad durante la semana del festival, del 10 al 16 de agosto.

Las personas que visiten este espacio podrán participar en actividades gratuitas, iniciarse en el montaje de Gunpla y fotografiarse junto a un espectacular robot, el 'RX-78-2 Gundam' de tres metros de altura, que sin duda será uno de los grandes iconos de esta instalación. La marca japonesa 'Bandai' participa como expositor dentro del programa de Rúa BD y contará en este camión con distintos productos de la franquicia Gundam a la venta.

El universo de Gundam y las maquetas de montaje Gunpla se ha convertido en las últimas décadas en un fenómeno cultural con una sólida implantación en Japón, que ha traspasado fronteras y ha llegado a crear comunidades de seguidores en Estados Unidos, México y varios países europeos. En su país de origen, estos robots protagonizan desde hace años multitudinarios eventos temáticos.

Esta incorporación a Viñetas ocupará el espacio situado frente a Palexco, convirtiéndose en un nuevo atractivo dentro de una zona que se consolida como especialmente orientada al público familiar, al situarse junto a las exposiciones Jacobo FS, De Archimboldo a Marcopola y Un paseo por Springfield. Los Simpson en la colección de Raúl García.

La presencia en A Coruña de la gira de los Gundam sitúa al festival Viñetas desde o Atlántico en un circuito en el que también figuran otros grandes eventos vinculados al cómic, como la Comic-Con de Málaga o el Manga Barcelona.

Esta última incorporación a la oferta de ocio del salón del cómic coruñés completa una programación que reúne a más de 70 autores y autoras, presentes en 24 exposiciones, además de un amplio programa con más de 100 actividades, entre las que se incluyen talleres, charlas, clases magistrales, pódcasts, espectáculos en directo, visitas guiadas y propuestas pensadas para toda la ciudadanía —desde los más pequeños hasta el público adulto— y también para aficionados especializados.

¿Qué es Gundam?

La serie de anime que comenzó con la emisión de Mobile Suit Gundam en 1979 es conocida como la serie Gundam. Se trata de una obra de ciencia ficción protagonizada por un robot llamado Gundam.

La franquicia Gundam abarca diversos universos y ambientaciones. Aunque cada uno posee su propio contexto y escenario, algunos están estrechamente relacionados entre sí y comparten acontecimientos y batallas dentro de sus respectivas líneas temporales. La serie ha alcanzado una enorme popularidad durante las últimas décadas dentro del género de la ciencia ficción y cuenta también con una amplia colección de mangas.

¿Qué es Gunpla?

Son las maquetas de plástico (model kits) de los robots y naves de combate que aparecen en la serie Gundam.