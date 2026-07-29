El Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), pasa definitivamente a ser propiedad del Estado

Aunque el pasado mes de marzo el Tribunal Supremo determinó ya que la familia del dictador Francisco Franco debería devolver al Estado el Pazo de Meirás, ubicado en la localidad coruñesa de Sada, la propiedad todavía no se ha oficializado. Ahora, una resolución del Tribunal de Instancia número 1 de A Coruña ordena que se inscriba a favor del Estado español las fincas que conforman el Pazo y Torres de Meirás en el Registro de la Propiedad de Betanzos.

Este mismo escrito, al que ha tenido acceso Quincemil, ordena también que se cancelen las inscripciones registrales contradictorias que constaban anteriormente. Con él, como indican desde el Gobierno central, se da respuesta al trabajo de la abogacía del Estado para lograr esta adscripción definitiva y que así "dejaran de aparecer los Franco como propietarios".

A principios del mes de julio, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) denunciaba que la titularidad registral continuaba a nombre de los Franco por una inscripción del 24 de julio de 2019 que no había sido cancelada pese a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña de 2 de septiembre de 2020, que ordenó la nulidad de esos títulos de propiedad.

Esta fue la resolución, reiterada primero por la Audiencia Nacional y más recientemente por el Tribunal Supremo, que confirmaba que el Pazo de Meirás, con sus quince fincas, debe de ser de titularidad estatal.

La fecha de esta última orden del juzgado de A Coruña es de este miércoles, 28 de julio, cuando la CRMH presentaba precisamente un escrito ante la consellería de Cultura denunciando que el Estado no está cumpliendo el régimen de visitas establecido en la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia.

La entidad recordaba que el Pazo es "un ben público a todos os efectos", así que se debe garantizar el acceso a las estancias interiores de la edificación, unos espacios que ya se podían visitar cuando los herederos del dictador eran propietarios del inmueble.

"Os Franco amosaban e permitían estas visitas interiores en cumprimento precisamente da Lei de Patrimonio Cultural de Galiza", indicaban en un comunicado desde la Comisión sobre unas acciones que tampoco estuvieron exentas de incumplimientos, también denunciados entonces por la organización. Entonces, la consellería de Cultura fue la encargada de abrir expedientes.

La Xunta, dispuesta a asumir la gestión una vez estén finalizadas las obras

En este sentido, desde la consellería de Cultura indican que la Xunta ya reclamó al Estado "que ejerza su papel con respecto a la titularidad del Pazo de Meirás y permita la visita completa del inmueble" en una carta remitida en abril sin respuesta.

En esta carta el Ejecutivo gallego también mostraba su disposición a gestionar el inmueble una vez el Gobierno central lleve a cabo las obras necesarias para garantizar la seguridad y conservación del bien.

Sada quiere convertir Meirás en un espacio de memoria democrática y recordar a Pardo Bazán

El Concello de Sada ha celebrado la diligencia del juzgado como "la culminación de una conquista histórica de la ciudadanía".

Resuelto este punto, el gobierno municipal considera que "llegó el momento de abrir una nueva etapa centrada en la apertura completa y estable del inmueble y en la definición de su uso público".

En este sentido, reclama nuevamente al Estado que active el protocolo de colaboración interadministrativa para coordinar la recuperación de este patrimonio, garantizar su conservación y mantenimiento y ponerlo al servicio de la ciudadanía.

"El Concello seguirá defendiendo que Meirás se convierta en un verdadero espacio de memoria democrática en el que se expliquen con rigor el expolio del Pazo, la represión de la dictadura y la lucha ciudadana por la recuperación del patrimonio público", mantienen.

Este uso será compatible con la recuperación y divulgación de la figura de Emilia Pardo Bazán y de su obra "evitando cualquier interpretación que silencie o desvirtúe su pasado".

En todo este contexto, el Concello reclama ser una parte activa con voz propia en la toma de decisiones sobre el futuro de Meirás.

En palabras del alcalde, Benito Portela, "el reto que tenemos ahora por delante es conseguir que esta victoria judicial y democrática se traduzca en un Pazo plenamente público, abierto y digno de su historia. Meirás debe convertirse en una referencia mundial de la dignidad democrática".