A Coruña abre la exposición "Stons" de Xulia Pisón en la Casa Museo María Pita

La Casa Museo María Pita suma una nueva propuesta a su programación cultural con la inauguración de "Stons", la exposición de la ilustradora y autora de cómic coruñesa Xulia Pisón. La muestra forma parte de la oferta expositiva de Viñetas desde o Atlántico y se integra también en la novena edición del ciclo Elas Son Artistas.

La exposición reúne una selección de planchas originales del nuevo proyecto de humor autoeditado de la autora y permanecerá abierta al público hasta el próximo 27 de septiembre. La inauguración contó con la presencia del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; la propia artista; el director artístico y responsable de producción de Elas Son Artistas, Tomi Legido; y concluyó con una actuación musical de MJ Pérez.

Durante el acto, Castro destacó la colaboración entre dos de las principales iniciativas culturales impulsadas en la ciudad y defendió la importancia de crear sinergias entre diferentes disciplinas artísticas. El edil señaló que la estrategia del Gobierno municipal pasa por favorecer proyectos conjuntos que permitan ampliar el alcance de la programación cultural y ofrecer nuevas oportunidades a los creadores locales.

El concejal también puso el foco en la labor que desarrolla Elas Son Artistas, un ciclo que desde 2018 busca aumentar la presencia y el reconocimiento de las mujeres en el ámbito cultural. En este sentido, subrayó la relevancia de incorporar la ilustración y el cómic a esta iniciativa para seguir avanzando en la visibilidad y profesionalización de las autoras.

Castro dedicó además unas palabras a la trayectoria de Xulia Pisón, formada en la Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso de A Coruña. La ilustradora obtuvo el primer premio de Xuventude Crea en la modalidad de banda diseñada en 2015 y, desde entonces, ha desarrollado proyectos vinculados a la ilustración, los fanzines, la divulgación científica y la novela gráfica. Entre sus trabajos figuran "Microalgas" e "Irene, la portera", publicada en 2023 junto al guionista Óscar Losada.

La exposición se enmarca en la programación previa a la semana central de Viñetas desde o Atlántico, que se celebrará del 10 al 16 de agosto, aunque el festival volverá a extender su actividad durante varias semanas mediante distintas exposiciones repartidas por equipamientos culturales municipales.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta iniciativa responde a la voluntad de convertir las Casas Museo en espacios abiertos a la creación contemporánea, combinando la conservación del patrimonio con propuestas artísticas actuales y reforzando el papel de A Coruña como uno de los principales referentes culturales de Galicia.