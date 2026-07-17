Las excavaciones arqueológicas en la Casa de la Sinagoga de A Coruña durarán seis semanas

Interior de Sinagoga 4, en A Coruña, donde se cree que había un baño judío. CGM

Las excavaciones arqueológicas previstas en la Casa de la Sinagoga, ubicada en la Ciudad Vieja de A Coruña, comenzarán próximamente. Los trabajos han sido adjudicados al equipo del arqueólogo Simón Pena Basso y serán el paso previo a la musealización de este inmueble, donde se cree que hay un antiguo mikvé o baño judío.

Las actuaciones se centrarán en la parte baja del edificio y vienen motivadas por unos sondajes que se realizaron hace un par de años, cuando el Concello se hizo con la propiedad del inmueble.

A través de estas nuevas excavaciones se determinará la relevancia de los materiales encontrados e indagar sobre las áreas no visibles.

Así serán las excavaciones

Con un inicio aún por anunciar, las excavaciones comenzarán por los trabajos de estabilización en la forja y la instalación de tubos provisionales para la recogida de pluviales del patio. Estas actuaciones son especialmente importantes debido al estado de degradación en el que se encuentra el inmueble.

También se demolerán los pavimentos del interior del edificio y algunos históricos de la plaza que se encuentra junto a este.

Luego comenzará la propia excavación arqueológica, que se centrará en el área definida del proyecto, de unos 104 metros cuadrados, y que llevará a cabo el equipo del arqueólogo Simón Pena con un presupuesto de 60.653,28 euros cofinanciado con fondos del Ministerio de Industria y Turismo.

La excavación será de tipo manual en el área, actuando de nuevo en zonas en las que ya se había trabajado en el 2010 y en 2024 con sondaje y que fueron posteriormente tapadas, y realizando una excavación de sondaje en la plaza. También se hará un registro y un levantamiento topográfico del ámbito del trabajo arqueológico.

Además, se contempla un posible tratamiento de urgencia en las estructuras.

Después de las excavaciones, se colocará un pavimento provisional dentro del edificio.

Los trabajos se extenderán a lo largo de seis semanas.

En relación a estas excavaciones, la alcaldesa Inés Rey valoró que servirán para "dar continuidad al plan de revitalización del conjunto patrimonial de la Ciudad Vieja".