Viñetas desde O Atlántico reunirá en A Coruña a autores internacionales de novelas gráficas

Viñetas desde o Atlántico cierra el elenco definitivo de protagonistas para esta edición de 2026 con la incorporación de autoras y autores internacionales procedentes de Gran Bretaña, Francia, Cuba y Portugal. De este modo, la extensa lista de creadoras y creadores presentes en el festival se completa con los nombres de Bryan Talbot y Mary M. Talbot, Lisa Lugrin, Clément Xavier, Jean-Marc Troubet (Troubs), Edmond Baudoin, Danay Dana y Paulo Monteiro.

La que ya es la 29.ª edición del evento completa así una lista de creadoras y creadores de primer nivel que se suman a los más de 60 ya anunciados. El director del festival, Manel Cráneo, destaca la importancia de esta ampliación de invitados, que supone un récord de participantes internacionales en la sección oficial del festival.

Con este anuncio, el festival reafirma su compromiso con la calidad y con la imprescindible combinación del talento local e internacional en una cita que ya se ha consolidado como un referente del mundo del cómic en España. Con más de 70 creadores y creadoras, 24 exposiciones y más de un centenar de actividades, Viñetas desde o Atlántico, que inauguró el pasado 3 de julio su primera muestra en la Casa de las Ciencias, mantendrá una intensa programación en la que el eclipse y la memoria social tendrán un protagonismo especial.

Nuevas incorporaciones

Todos ellos estarán en A Coruña durante la semana central del festival, del 10 al 16 de agosto, en la que los visitantes de Viñetas podrán disfrutar de las exposiciones y también de propuestas variadas en las diferentes secciones del festival, pensadas para todos los públicos e intereses: Viñetas Show, Viñetas Mini, Rúa BD, Viñetas Pro, Viñetas Biblio y Viñetas Inclusivas.

Bryan Talbot (Wigan, Lancashire, Inglaterra, 1952) es uno de los grandes nombres del cómic británico e internacional. Comenzó en el mundo del cómic underground y publicó por entregas Las aventuras de Luther Arkwright, considerada una de las primeras novelas gráficas británicas. Colaboró en la revista 2000 AD, además de realizar páginas para Judge Dredd y dibujar historias escritas por Alan Moore. En los años noventa comenzó a trabajar para el mercado norteamericano en series como Hellblazer, Batman: Legends of the Dark Knight yThe Sandman, junto a Neil Gaiman. Entre sus novelas gráficas destacan El cuento de una rata mala, Alice in Sunderland y El corazón del imperio.

Mary M. Talbot (Wigan, Lancashire, Inglaterra, 1954) es profesora de Lengua y Cultura en la Universidad de Sunderland y autora de artículos académicos sobre poder, género y lenguaje. En 2012 escribió la novela gráfica La niña de sus ojos, dibujada por Bryan Talbot. Junto a él también escribió Sally Heathcote. Sufragista. Con dibujos de Bryan Talbot publicó asimismo las novelas gráficas La Virgen Roja y Lluvia. Próximamente publicarán Lo! An Amazon!, sobre la vida de Mary Wollstonecraft.

Con La Virgen Roja y Sally Heathcote. Sufragista, obras protagonistas de la muestra Lucha sindical feminista europea en el Kiosco Alfonso, los Talbot (compañeros tanto en la vida como en la creación artística) retratan figuras femeninas que hicieron avanzar los derechos de las mujeres y de la sociedad en la Francia del siglo XIX y la Inglaterra de principios del siglo XX.

Lisa Lugrin (Thonon-les-Bains, Francia, 1983) estudió Antropología y Cine y se diplomó en la Escuela de Cómic de Angulema. Junto con su compañero de trayectoria Clément Xavier (Maputo, Mozambique, 1981), que también estudió en la Escuela de Cómic de Angulema, fundó Na Éditions. Ambos fueron residentes en la Maison des Auteurs de Angulema y participaron en la obra colectiva Afghanistan (2011).

Además de realizar algunos trabajos en solitario, en 2016 publicaron conjuntamente en Francia Geronimo, mémoires d’un résistant apache y, en 2025, Le lion de Guantánamo. En su obra Jiujitsufragistas, que estará presente en la planta baja del Kiosco Alfonso, cuentan la historia de Edith Garrud, considerada la primera instructora de autodefensa feminista. Ante la violencia que sufrían las manifestantes sufragistas en el Londres de 1910, entrenó en jiu-jitsu a las guardaespaldas de Emmeline Pankhurst.

Jean-Marc Troubet, Troubs (Pessac, Francia, 1969), estudió Bellas Artes. Está vinculado al cómic periodístico y al realismo social a partir de sus cuadernos de viaje. Es especialmente destacable su colaboración con el también dibujante Edmond Baudoin (Niza, Francia, 1943), quien estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Niza. Baudoin colaboró en históricas revistas de cómic como Pilote, (À Suivre) y L’Écho des Savanes. Ganó el premio Alph-Art del Festival de Angulema en 1992 y 1997. Ha trabajado con guionistas como la escritora Fred Vargas en obras como Los cuatro ríos, galardonada con el premio al mejor guion en Angulema, y El vendedor de estropajos.

En Humanos. A Roya es un río, obra protagonista de la muestra de la Casa Museo Picasso, ambos se centraron en retratar la situación existente en el valle del Roya (situado entre Francia e Italia) para las personas inmigrantes llegadas a Europa a través del Mediterráneo.

Paulo Monteiro (Vila Nova de Gaia, Portugal, 1967) es un autor polifacético que ha trabajado en cómic, ilustración, pintura y poesía. Su libro O amor infinito que te tenho e outras histórias obtuvo el premio al Mejor Álbum Nacional en el Festival Internacional de Banda Diseñada de Amadora. Desde 2005 es director de la Bedeteca de Beja y del Festival Internacional de Banda Diseñada de Beja. También ha coordinado las revistas Splaft! y Venham +5. Ha participado en publicaciones antológicas de cómic como Humanus y Virar a Página, así como en revistas como Efeméride, Baltic Comics Magazine o Stripburger.

Danay Díaz López, Danay Dana (La Habana, Cuba, 1983), estudió Animación y Artes Plásticas en la Academia Nacional de Bellas Artes de su ciudad natal. Afincada en Zaragoza, como autora de cómic ha colaborado con la revista Thermozero. Su primer libro de cómic es La maldición de los Heredia, con el que obtuvo el Premio al Mejor Guion y el Premio a la Mejor Obra Aragonesa en el Salón del Cómic de Zaragoza.