Fundación Repsol convoca el Premio Narrativa Breve en Galicia con 15.000 euros

Fundación Repsol ha abierto la convocatoria de la XX edición del Premio Narrativa Breve Repsol, un galardón que se consolida como uno de los referentes de las letras gallegas y que se impulsa en colaboración con la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

En el anuncio participaron el secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez, y la responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Repsol, Mercedes Gómez Badiola, junto al director xeral de la Editorial Galaxia, Marcos Calveiro. La organización ha destacado que el premio incrementa su dotación hasta los 15.000 euros con motivo de su 20º aniversario, además de incluir la publicación de la obra ganadora.

El certamen, creado en 2006, busca promover la narrativa breve en lengua gallega y facilitar que nuevos autores y autoras lleguen al público a través de la edición literaria. También cuenta con el apoyo de la Real Academia Galega y de la Asociación de Escritoras y Escritores en Lingua Galega.

Las obras podrán presentarse hasta el 31 de julio y deberán ser textos originales en gallego, con una extensión entre 120.000 y 270.000 caracteres con espacios. Tras el cierre del plazo, un jurado formado por cinco profesionales del ámbito literario decidirá el fallo, que se dará a conocer a finales de septiembre.

En sus casi dos décadas de historia, el premio ha recibido cerca de 600 obras originales y ha publicado 19 títulos ganadores, consolidándose como una de las principales plataformas de impulso a la literatura gallega contemporánea.