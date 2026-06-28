A Coruña renovará la instalación eléctrica del Castillo de San Antón

El Ayuntamiento de A Coruña pondrá en marcha la próxima semana las obras de renovación de las instalaciones del Museo Arqueológico del Castillo de San Antón, una actuación que permitirá modernizar las infraestructuras del recinto con una inversión superior a 400.000 euros, financiada mediante una subvención concedida por el Ministerio de Industria y Turismo.

Los trabajos se centrarán principalmente en la renovación integral de la red eléctrica del museo, adaptando las canalizaciones y creando un nuevo trazado para las redes de distribución eléctrica, hidráulica y de telecomunicaciones. La intervención también incluirá mejoras en la fontanería y en el acceso al castillo, con la rehabilitación del pavimento de la rampa situada entre la Casa del Botero y el recinto amurallado.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Tecnored y forman parte de un programa más amplio de recuperación del patrimonio histórico de la Ciudad Vieja financiado con fondos estatales conseguidos por el Ayuntamiento.

Además de la intervención en el Castillo de San Antón, el plan contempla otras seis actuaciones en enclaves patrimoniales de la ciudad. Entre ellas figuran la restauración de las plazas de Santa Bárbara y Azcárraga, la rehabilitación del mausoleo de Sir John Moore, la puesta en valor de la Casa de la Sinagoga y del yacimiento de San Francisco, así como la mejora de la señalización de los bienes de interés cultural y del callejero de la Ciudad Vieja. Las tres primeras ya han salido a licitación, mientras que las restantes se licitarán próximamente.

La actuación en San Antón se suma a las mejoras que ya están en marcha en el Castro de Elviña, donde avanzan las obras del nuevo centro de apoyo a las actividades arqueológicas y la instalación de un nuevo cierre perimetral para reforzar la seguridad del yacimiento.