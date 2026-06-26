Avanza la restauración de la letra del Himno de Galicia: más cerca del poema original de Pondal

La restauración de la letra del Himno de Galicia está cada vez más cerca. El Parlamento gallego acogió ayer la primera sesión de la Comisión no permanente encargada de estudiar este cambio, en la que participaron el presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, y el catedrático de la UDC y estudioso de Eduardo Pondal, Manuel Ferreiro. Este último ha remarcado que esta cuestión "desde el punto de vista científico, no da más de sí".

El investigador puso en valor la existencia de "consenso científico" para recuperar "el texto verdadero", por lo que ahora la pelota está en el tejado de los grupos parlamentarios, que deberán finalizar la tarea en la Cámara legislativa, según indica Europa Press.

El debate llegó al Parlamento en 2023 de la mano de una iniciativa legislativa popular (ILP) cuya comisión promotora logró reunir 16.000 firmas para validarla y fue defendida por el propio Manuel Ferreiro en el hemiciclo del Pazo do Hórreo.

El catedrático de la UDC recordó ayer que la propuesta impulsa la corrección de la letra del himno para restaurar la versión del poema escrito por Eduardo Pondal, como él mismo había expresado en una carta en 1913 tras advertir errores en la primera reproducción del poema en La Habana.

Ferreiro, que apuntó algunos de los puntos a restaurar, mostró su deseo de que el Parlamento "se ponga a la cabeza de prestigiar y popularizar" el himno en "su composición fidedigna".

El presidente de la Real Academia Galega valoró el "significativo" dictamen realizado por la institución académica. Monteagudo señaló que una vez cotejado el texto oficial del himno con el "texto autorial" de Pondal, la RAG comprobó que "no hay que hacer grandes cambios para acercarse" al texto original.

"La mayor parte de los cambios alinearían el himno con el gallego normativo", indicó Monteagudo, que añadió: "Al hacer el ejercicio filológico, vemos que Pondal era más correcto que la versión que fue cambiando de su texto".

El máximo representante de la RAG no considera que haya que normativizar el texto, aunque no ve muchos argumentos para no hacerlo así. Por ello, Monteagudo ha insistido en que no se trata de normativizarlo, sino de que, "acercándose al gallego de hoy, se ayuda a hacer un texto más correcto, más conforme a la voluntad de Pondal y más familiar para la gente que lo canta".

Respecto a la propuesta de modificar términos incluidos en la versión actual del himno como 'nazón' o 'redenzón', entre otros, el presidente de la RAG ha subrayado que se trata de un texto "histórico", por lo tanto, "no tiene que ser exactamente normativo de hoy".

PSdeG y BNG, a favor

Los grupos parlamentarios fijaron sus posiciones. La socialista Silvia Longueira ha avanzado que por parte de su partido "no habrá problema" para apoyar esta iniciativa, aunque ha apuntado que el plan de trabajo debería "durar más" porque "son pocas las oportunidades" para hablar de cuestiones relacionadas con el gallego.

Mercedes Queixas (BNG) ha ensalzado la "satisfacción" de que "todos los caminos conduzcan hacia la convicción, avalada científicamente, de restituir la letra del himno", de modo que "se respete la voluntad autorial". Los nacionalistas, que votarán a favor, reprocharon al PP su "falta de compromiso en el fondo y en las formas" con el objetivo de esta comisión, al no aceptar que acudiese alguien de la comisión promotora de la ILP y lamentando la extensión en el tiempo del proceso.

El diputado popular José Luis Ferro ha defendido que el himno es "un símbolo profundamente querido por la sociedad", por lo que "el mejor servicio que se puede hacer a la cultura gallega es escuchar a los expertos". Así, Ferro ha apelado a actuar "desde el consenso, el respeto y la responsabilidad institucional".

¿Qué pasos quedan por delante?

La siguiente fase del plan de trabajo, después de los informes de las diferentes entidades y de las ponencias, determina que se iniciarán ya los trabajos de elaboración de la propuesta del dictamen en ponencia.

En el transcurso de estas labores, si fuese necesario para elaborar la ponencia del dictamen, a iniciativa de un grupo parlamentario, la comisión decidirá si solicita nuevos informes, documentos o aclaraciones referidos al objeto de la comisión.

Finalmente, la cuarta fase del plan de trabajo determina que la comisión concluiría con el debate y aprobación de la propuesta del dictamen.