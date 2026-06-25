Viñetas desde o Atlántico convertirá de nuevo A Coruña en la capital internacional del cómic

A Coruña volverá a ser este verano el gran epicentro de la banda diseñada con una nueva edición de Viñetas desde o Atlántico, que se celebrará entre el 10 y el 16 de agosto. El festival, que alcanza una de sus programaciones más extensas hasta la fecha, reunirá más de 100 actividades repartidas por distintos espacios de la ciudad y reforzará su apuesta por la divulgación cultural, la reflexión social y la participación ciudadana.

La presentación oficial tuvo lugar este jueves con la participación de la alcaldesa, Inés Rey; el director del festival, Manel Cráneo; y el director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo. Durante el acto se dieron a conocer algunas de las principales novedades de una edición que busca seguir creciendo tanto en contenidos como en alcance.

Uno de los aspectos más destacados será la incorporación del eclipse solar previsto para el 12 de agosto dentro de la programación del festival. Según explicó Manel Cráneo, la presentación se adelantó precisamente para poder integrar este fenómeno astronómico en la imagen y en algunas de las actividades previstas. "Tenemos un eclipse que no podemos dejar pasar y vamos a integrarlo en el festival", señaló.

El director quiso poner el foco especialmente en el cartel de este año, una obra que calificó como "preciosa" y que servirá como imagen de una edición que pretende reforzar la identidad visual y cultural de la cita.

La gran apuesta de Viñetas desde o Atlántico 2026 será la ampliación de su oferta expositiva, con un mayor número de salas y contenidos repartidos por toda la ciudad. Entre las propuestas más destacadas figura una muestra realizada en colaboración con la Fundación Luis Seoane dedicada a autores y autoras palestinos, una exposición centrada en la memoria democrática y otra dedicada a la popular serie de animación "Los Simpson", que reunirá materiales inéditos y piezas poco conocidas por el gran público.

Además, la organización seguirá apostando por acercar el cómic a nuevos públicos. Palexco volverá a convertirse en uno de los espacios neurálgicos del festival, acogiendo la programación familiar y numerosos talleres y actividades participativas.

Otra de las novedades será la ampliación de la red de sedes culturales. A la habitual presencia de la Casa Museo Picasso se sumará este año la Casa Museo Casares Quiroga, que albergará una propuesta expositiva relacionada con la biografía de Francisco Franco, la Guerra Civil y la obra "Guernica".

El festival contará también con la colaboración de entidades sociales como Amnistía Internacional y Ecos do Sur, reforzando así su carácter comprometido. A ello se sumará la participación de la Asociación Galega de Artesáns, cuyos integrantes elaborarán piezas inspiradas en páginas de cómic creadas por distintos autores y autoras invitados.

La programación incluirá igualmente un maratón de podcast con la participación de divulgadores y creadores de contenido, entre ellos Manuel Perdomo, así como otras actividades que se irán anunciando en los próximos días.

Entre los invitados ya confirmados destaca la presencia de Carlos Giménez, una de las figuras más reconocidas del cómic en lengua española y reciente ganador del Premio Alfonso X El Sabio.

Durante su intervención, Anxo Lorenzo destacó la relevancia que ha alcanzado el festival dentro del panorama cultural. "Viñetas se explica por sí solo. Es un referente y sabemos perfectamente lo que supone una cita de estas características", afirmó. El director xeral de Cultura subrayó además la capacidad del evento para crecer año tras año y convertirse en un punto de encuentro para aficionados, profesionales y creadores de distintos países.

Por su parte, Inés Rey aseguró que la edición de 2026 será "la más reivindicativa de la historia del festival" y defendió el papel de la cultura como herramienta de transformación social. La alcaldesa destacó especialmente el trabajo realizado por Manel Cráneo al frente de la dirección, asegurando que cada edición mejora tanto en calidad como en capacidad de conectar con las realidades contemporáneas.

"Del 10 al 16 de agosto A Coruña será el epicentro de la banda diseñada", señaló la regidora, quien recordó que el festival reunirá más de un centenar de actividades y la colaboración de 24 entidades. Rey también puso en valor proyectos como el que desarrolla Viñetas durante todo el año junto a la Escuela Pablo Picasso, una iniciativa que extiende la presencia del cómic más allá de las fechas del festival.