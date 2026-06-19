El Festival Mar de Mares en A Coruña despide una edición de récord con más de 45.000 asistentes

El Festival Mar de Mares cierra su XIII edición con un balance muy positivo y más de 45.000 asistentes estimados hasta el cierre de la exposición 'El mar que nos habita', que podrá visitarse hasta el 5 de julio.

Entre el 4 y el 18 de junio, el festival desarrolló 32 actividades en diferentes espacios de la ciudad y reunió a 33 ponentes vinculados a la cultura, la ciencia, la literatura, la gastronomía, la economía azul, el sector marítimo y la divulgación ambiental. La programación volvió a situar el mar en el centro desde una idea clara: acercarlo a la ciudadanía a través de la emoción, el conocimiento y la acción.

La XIII edición llegó, además, en un momento especialmente significativo para el proyecto, tras su condición de finalista en los Premios Líderes Culturales, impulsados por la Fundación Banco Sabadell y la Fundación Contemporánea. Un reconocimiento que refuerza la trayectoria de un festival que lleva más de una década utilizando la cultura como herramienta para pensar, celebrar y proteger el océano.

El mar como cultura, pensamiento y acción

En esta edición, Mar de Mares volvió a demostrar su capacidad para conectar lenguajes y públicos. La programación combinó exposiciones, visitas guiadas, encuentros literarios, showcookings, talleres, actividades familiares, acciones ambientales, rutas por la ciudad y el IV Foro Azul, una de las citas estratégicas del festival para pensar el futuro del mar desde Galicia.

Uno de los puntos destacados fue la exposición 'El mar que nos habita', de Xurxo Lobato, que llevó a la Marina un viaje visual por la relación entre Galicia, el océano y las personas que viven a su alrededor. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 5 de julio, permitió acercar la cultura oceánica al espacio público y se convirtió en uno de los grandes focos de esta edición.

La literatura también tuvo un papel relevante con encuentros como 'El mar en el tintero', en el Aquarium Finisterrae, con Nerea Pallarés y Cynthia Menéndez; 'Voces del Mar: Memoria viva', en la Domus, con Lita González Ameijenda y Xosé Iglesias; y 'La cultura que viajó por mar', con Arturo Lezcano, en torno a la memoria de la diáspora gallega y las músicas que cruzaron el Atlántico. Tres propuestas para mirar el mar como relato, identidad y memoria compartida.

El festival volvió a sacar el mar a la calle a través del Mercado Mar de Mares, que reunió en O Parrote producto local, artesanía, gastronomía, música, talleres y actividades familiares. Durante el fin de semana, el Mercado se convirtió en un espacio abierto para pasear, degustar, aprender y compartir en torno a la cultura oceánica.

El futuro del mar

El IV Foro Azul Mar de Mares, celebrado en el Espacio Avenida ABANCA, reunió a instituciones, empresas, universidad y sector marítimo para abordar los grandes retos del mar en Galicia. A lo largo de la mañana se habló de inteligencia artificial aplicada al sector marítimo, digitalización de las lonjas, acuicultura sostenible, talento, producto local, gastronomía azul, puertos abiertos a la ciudad y nuevas formas de entender el litoral.

La jornada confirmó el papel del Foro como un espacio de referencia para conectar conocimiento, industria, cultura y territorio en torno a la economía azul. El encuentro contó con la participación de representantes de la Consellería do Mar, ABANCA Mar, Navantia, la Universidade da Coruña, el Clúster de la Acuicultura de Galicia, Boa Mistura, Árbore da Veira, Algas La Patrona, cofradías de pescadores y autoridades portuarias, entre otros agentes.

Casi dos toneladas de basura en el mar

La acción ambiental volvió a ser una parte fundamental de Mar de Mares con la celebración de la Gran Limpieza de Fondos Marinos SIGNUS, en la Dársena de la Marina. Buceadores, voluntariado y entidades colaboradoras participaron en una jornada destinada a retirar del mar residuos que nunca deberían haber llegado allí.

En esta edición, la limpieza permitió retirar casi 2 toneladas de basura marina, entre neumáticos, bicicletas, cabos y otros residuos acumulados en los fondos de la dársena. La acción sirvió, una vez más, para recordar que lo que no se ve también cuenta y que el cuidado del océano requiere compromiso, colaboración y presencia en el territorio.

El festival contó con el apoyo de la Diputación da Coruña, el Concello da Coruña, la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, Vegalsa-Eroski, SIGNUS y ABANCA Mar, además del resto de patrocinadores y colaboradores que, desde diferentes ámbitos, contribuyen a hacer crecer un proyecto que une cultura, ciencia, sostenibilidad y ciudadanía en torno al océano.