A Coruña acoge un foro sobre la mirada de Ruth Matilda Anderson a las mujeres gallegas

La Fundación Luis Seoane de A Coruña acogerá este jueves, 18 de junio, una nueva jornada organizada por el grupo de trabajo Pensamento e ensaio de la Real Academia Galega (RAG).

Bajo el título Ruth Matilda Anderson, la mirada sobre las mujeres, el encuentro pondrá el foco en la visión que la fotógrafa, investigadora y conservadora de la Hispanic Society of America dejó sobre las mujeres gallegas y su papel en el mundo rural durante las primeras décadas del siglo XX.

El foro, de entrada libre, comenzará a las 19:00 horas y podrá seguirse también a través de la página web y del canal de YouTube de la RAG. La jornada cuenta con el apoyo del Concello da Coruña y forma parte de una serie de encuentros impulsados por la Academia para reflexionar sobre la realidad gallega desde perspectivas alejadas de los discursos más tradicionales.

La figura de Ruth Matilda Anderson ocupa un lugar destacado en la historia de la fotografía documental en Galicia. Entre 1924 y 1926 recorrió el territorio gallego por encargo de la Hispanic Society con el objetivo de retratar una sociedad rural que comenzaba a transformarse con el avance de la industrialización. El resultado fue un extenso legado fotográfico y el ensayo Gallegan Provinces of Spain. Pontevedra and La Coruña (1939), considerado uno de los estudios más completos sobre la Galicia de hace un siglo.

Sin embargo, los organizadores del encuentro destacan que la aportación de Anderson fue mucho más allá de la fotografía. Su trabajo abordó cuestiones relacionadas con la antropología, la historia, la lengua y la literatura gallegas, además de incluir la que fue la mayor traducción al inglés de textos de Rosalía de Castro hasta 1964.

Una mirada pionera sobre el trabajo femenino

Uno de los ejes de la jornada será precisamente la atención que Anderson prestó a las mujeres en una época en la que su trabajo apenas aparecía reflejado en estudios históricos o sociales.

Ana Cabana, la historiadora de la Universidad de Santiago de Compostela, abordará cómo la investigadora estadounidense retrató oficios y tareas desempeñados por mujeres que durante décadas permanecieron invisibilizados. En sus imágenes aparecen lecheras, carteras, encajeras o grupos de mujeres trabajando en la costa, desempeñando funciones esenciales para la economía gallega de la época.

"Ayuda a revelar ese trabajo femenino que estaba en todas partes y lo hace sin caer en estereotipos", destaca Cabana sobre la obra de Anderson.

Traducción, fotografía y memoria

El encuentro contará también con la participación de la investigadora y traductora Alba Rodríguez Saavedra, autora del libro Ruth Matilda Anderson: tradutora das marxes, quien profundizará en las razones por las que la estadounidense permaneció durante décadas fuera del canon cultural gallego pese a la relevancia de su trabajo.

Por su parte, el fotoperiodista Brais Lorenzo establecerá un diálogo entre la obra de Anderson y su proyecto Habitar o baleiro, centrado en documentar la vida actual en el rural gallego. Lorenzo, recientemente distinguido con un World Press Photo por su reportaje sobre los incendios forestales en Galicia, reflexionará sobre la fotografía como herramienta para preservar la memoria y comprender las transformaciones del territorio.

La programación se completará con una actuación musical de la agrupación Cantigas e Agarimos, fundada precisamente en la Galicia que conoció y retrató Ruth Matilda Anderson hace ahora un siglo.