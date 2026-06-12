DiversidArte vuelve a A Coruña con Amparo Sánchez, MC Skone, cine social y un desfile de moda inclusiva

A Coruña volverá a convertirse durante los próximos días en un gran escenario para la inclusión con la celebración del XI DiversidArte Festival das Artes Inclusivas, que se desarrollará del 13 al 20 de junio con propuestas de música, cine, moda y cultura urbana. El programa fue presentado este viernes en el Palacio Municipal de María Pita por representantes de las instituciones y de la Asociación Poten100mos, organizadora del evento.

La presidenta de la entidad, Eva Fórneas Braña, destacó que el festival cumple once años en un contexto en el que "los discursos de odio, los prejuicios y la intolerancia cuentan con demasiadas voces". Por ello, reivindicó el papel de la cultura como herramienta de transformación social. "Este es un festival donde las personas son lo más importante, donde la inclusión no es una palabra decorativa, sino la esencia de todo lo que hacemos", afirmó. Además, recordó que durante este tiempo han visto cómo personas que nunca imaginaron actuar ante un público acabaron "convirtiéndose en artistas admirados".

Por su parte, la diputada provincial Avia Veira González puso en valor la ampliación de disciplinas artísticas presentes en esta edición y aseguró que la cita permite acercar la cultura a colectivos "tradicionalmente excluidos". Mientras, el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro Prado, reivindicó que "no hay ningún tipo de acción ni proyecto cultural que pueda merecer ese nombre si no tiene en cuenta ese sistema de valores que pone en el centro a las personas". Gonzalo Castro añadió que "la cultura es un derecho esencial que contribuye de manera decisiva a que las sociedades avancen en la igualdad y en el bienestar".

Todas las actividades serán gratuitas y contarán con medidas de accesibilidad universal, una de las señas de identidad del festival desde sus inicios.

Amparo Sánchez y MC Skone, grandes protagonistas

Uno de los platos fuertes llegará el 19 de junio con el DiversidArte Day, que tendrá como escenario el Campo da Leña y estará encabezado por Amparo Sánchez, líder de Amparanoia y referente de la música mestiza. La artista presentará canciones de su nuevo disco, "Ritual Sonoro", y ofrecerá un concierto especial junto a la Banda DiversidArte y músicos de la Sophie Simonds Band.

La jornada contará también con Batuko Tabanka, grupo formado por mujeres caboverdianas afincadas en Burela que se ha convertido en un símbolo de integración y empoderamiento femenino.

Al día siguiente, el 20 de junio, la cultura urbana tomará el relevo con el Freestyle People Day. El rapero y freestyler MC Skone compartirá escenario con Iban y con Freestyle People, considerado el primer grupo de rap improvisado inclusivo de la historia, nacido de la colaboración entre Gallos del Norte y Poten100mos. Habrá batallas positivas, improvisaciones y un micro abierto para que el público pueda participar.

Cine social y un desfile de moda por la diversidad

El festival incluirá además la proyección al aire libre de los trabajos seleccionados en la novena edición del concurso internacional DiversimaCine, que recibió cerca de 700 cortometrajes sociales procedentes de distintos países.

Entre las novedades de este año destaca el Desfile de Moda por la Diversidad, que transformará la plaza de Santa Catalina en una gran pasarela inclusiva gracias a la colaboración de establecimientos de la zona como Vazva, Zalo y Loyna, junto con la estilista Mar Gago, Rey DJ y la compañía Cousa de Meigas.

"Vimos cómo la música, el cine, el teatro y el freestyle son capaces de derribar barreras que a veces parecen imposibles", resumió Eva Fórneas durante una presentación en la que se reivindicó una cultura abierta, accesible y entendida como un derecho para todos.