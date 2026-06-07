Última llamada de auxilio por los murales de Lugrís en A Coruña: "Quedan cinco meses"

La defensa de los murales de Urbano Lugrís volvió este domingo a las calles de A Coruña. Decenas de personas participaron en una concentración convocada por la asociación O Mural frente al antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos, donde las obras del artista permanecen desde hace años ocultas, afectadas por la humedad y a la espera de una solución definitiva.

Fieles a su forma de reivindicar a través del arte, los asistentes acudieron con paraguas decorados por ellos mismos con motivos marítimos inspirados en el universo creativo de Lugrís.

"Estamos aquí co último intento", afirmó durante el acto Rodrigo Osorio, portavoz de O Mural, quien recordó que la propia Xunta reconoció el valor de las obras al declararlas Bien de Interés Cultural y adquirir parte de ellas. Sin embargo, alertó de que los murales siguen expuestos a las filtraciones y a los temporales que llegarán con el invierno.

"Quedan cinco meses para facer unhas obras que protexan os murais e impidan que as trombas do inverno rematen con eles definitivamente", señaló.

Osorio defendió que el colectivo ha agotado todas las vías a su alcance, desde la presentación de escritos hasta las acciones simbólicas en la calle. "Nós queremos que fagan algo dunha vez. O que pedimos é que cumpran coa súa obriga de protexer o patrimonio galego", aseguró.

La concentración se celebró apenas dos días después de que la Xunta anunciase que estudia el encapsulamiento de los murales mientras se desbloquea la rehabilitación del edificio que los alberga. El director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, explicó el viernes que la principal dificultad radica en el estado del inmueble y en los retrasos vinculados a las licencias urbanísticas, al tiempo que defendió las actuaciones de documentación, análisis y conservación preventiva realizadas hasta la fecha.

Sin embargo, desde O Mural reciben el anuncio con cautela. Osorio recordó que desde 2021 han escuchado numerosos anuncios y compromisos que no se han traducido en actuaciones concretas sobre el inmueble. "O máis significativo non foi que falasen de encapsulamento, senón que cando lles preguntaron que era e cando se ía facer non contestaron", apuntó.

Mientras tanto, los defensores de los murales aseguran que seguirán movilizándose para reclamar la conservación de unas pinturas que consideran una pieza fundamental del patrimonio cultural coruñés y que aspiran a ver algún día abiertas al público.