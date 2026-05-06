El teatro Colón de A Coruña acogerá la nueva comedia de Marta Hazas y Javier Veiga

El Teatro Colón de A Coruña acogerá los próximos 8, 9 y 10 de octubre la representación de Un matrimonio sin filtros, la nueva comedia protagonizada por Marta Hazas y Javier Veiga. Las funciones comenzarán a las 20:30 horas y las entradas ya pueden adquirirse tanto a través de Ataquilla como en la taquilla de la plaza de Ourense.

La obra, escrita y dirigida por el propio Veiga, propone una mirada irónica y sin rodeos sobre las relaciones sentimentales a través de la historia de Marga y Jaime, una pareja que decide poner fin a su matrimonio tras 15 años juntos. Sin embargo, la ruptura se complica cuando ambos quieren quedarse con la casa que compartían.

A partir de ese conflicto, la obra analiza situaciones cotidianas de convivencia, reproches acumulados, secretos y tensiones emocionales, todo ello desde un enfoque humorístico y cercano. La propuesta combina comedia y reflexión para abordar temas como el desgaste de la pareja, la incomunicación o la influencia constante de las nuevas tecnologías en las relaciones personales.

"El Teatro Colón continúa acogiendo grandes producciones nacionales como esta nueva obra de Javier Veiga, uno de los referentes del humor en España", destacó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quien subrayó además la apuesta del gobierno local por atraer a A Coruña espectáculos destacados dentro de sus giras nacionales.

Humor, discusiones y situaciones reconocibles

Con diálogos rápidos y situaciones fácilmente identificables para el público, Un matrimonio sin filtros juega con el contraste entre el drama sentimental y la comicidad que surge de las discusiones y desencuentros de sus protagonistas.

La química entre Marta Hazas y Javier Veiga -pareja también fuera de los escenarios- aporta además un punto extra de autenticidad a una historia que gira en torno a uno de los temas más universales: las contradicciones del amor y la convivencia.

La obra se presenta así como una comedia directa y provocadora, pensada tanto para hacer reír como para invitar al espectador a verse reflejado en muchas de las situaciones que plantea.