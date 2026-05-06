El Festival Mar de Mares regresa en junio a A Coruña para visibilizar la sostenibilidad en el mar

El Festival Mar de Mares volverá este mes de junio a la ciudad de A Coruña para celebrar su decimotercera edición, bajo el lema 'Cultura que nace del océano'. Una declaración de intenciones que resume el espíritu de esta cita multidisciplinar en torno al mar y que, coincidiendo con la celebración del Día de los Océanos, dará el pistoletazo de salida a un encuentro que pondrá el foco en el océano como origen de cultura, identidad, memoria y futuro.

En esta nueva edición, Mar de Mares volverá a reivindicar la estrecha relación de A Coruña con el Atlántico desde algunos de los espacios que mejor explican su identidad marinera, comercial y urbana. El mar no es solo el horizonte que rodea la ciudad, sino una presencia diaria que atraviesa sus oficios, su gastronomía, su paisaje y la memoria colectiva de una A Coruña construida alrededor del agua. El festival reivindica también el mar como motor de creación artística y fuente de inspiración, y para ello ha organizado distintos encuentros con artistas de diversas disciplinas que nos hablarán de su relación con el océano.

En distintos espacios de la ciudad

Mar de Mares prepara una edición que volverá a activar distintos espacios de la ciudad y mantendrá algunas de sus líneas de trabajo más reconocibles: la divulgación científica, la creación artística, el diálogo con la ciudadanía, la puesta en valor del producto marino local y las acciones de concienciación ambiental. Entre ellas, la Gran Limpieza de Fondos Marinos Mar de Mares-Signus, una de las iniciativas más representativas del festival, que año tras año reúne a buceadores, voluntariado y entidades en torno a un mismo objetivo: retirar residuos del medio marino y hacer visible la responsabilidad colectiva en el cuidado de los océanos. También se celebrará el IV Foro Azul Mar de Mares, una jornada para descubrir todas las opciones de futuro de la economía marina, que tendrá lugar el 11 de junio en el Espacio Avenida de Abanca.

La decimotercera edición llega también como una oportunidad para recordar el camino recorrido por un festival que, desde su creación, ha trabajado para situar A Coruña como ciudad de referencia en la reflexión contemporánea sobre el mar, conectando conocimiento científico, cultura, tradición marinera, educación ambiental y nuevas formas de relación con el territorio.

En 2026, Mar de Mares volverá a mirar hacia el océano desde todo aquello que nos devuelve: historias, sonidos, oficios, alimentos, imágenes y preguntas, porque proteger el mar es también cuidar el lugar donde reside una parte esencial de nuestra cultura y nuestra memoria. La programación completa se dará a conocer en las próximas semanas.

Cartel del Festival Mar de Mares 2026 Cedida

Más de una década acercando la cultura oceánica a la ciudadanía

Mar de Mares nació con el propósito de acercar la realidad de los océanos a la ciudadanía a través de la cultura, el conocimiento y la participación. Desde A Coruña, una ciudad marcada por su relación con el Atlántico, el festival propone cada año una mirada abierta al mar: como ecosistema que debemos proteger, pero también como espacio de memoria, trabajo, creación, alimento e identidad compartida.

Ese compromiso tiene una de sus expresiones más visibles en la Gran Limpieza de Fondos Marinos Mar de Mares-Signus, que en la pasada edición reunió a 80 personas entre buceadores y colaboradores en tierra, llegando a retirar alrededor de dos toneladas de residuos de la dársena de la Marina. Más allá de la cifra, la acción se ha convertido en un símbolo de lo que Mar de Mares defiende desde su origen: conocer el océano, respetarlo y actuar colectivamente para proteger aquello que forma parte de la identidad y de la vida diaria de A Coruña.

Un festival avalado además por un sello de calidad en sus propuestas y contenidos en sucesivas ediciones, siendo uno de los eventos de la Década de los Océanos de la ONU, y colaborando con grandes referentes en la divulgación como World Press Photo, National Geographic, la BBC o el CSIC. El Festival Mar de Mares está organizado por la Asociación Redes de Sal y cuenta con el apoyo de diversas instituciones públicas como el Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación de A Coruña y la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, además de apoyo privado como Vegalsa, Signus y Abanca, así como la colaboración de numerosas instituciones que trabajan en el ámbito marino.

A lo largo de doce ediciones ha recibido a más de 320.000 visitantes; en las 461 actividades que ha organizado ha reunido a 555 ponentes y, con sus 1.500 apariciones en medios, ha llegado a una audiencia de 200 millones de personas. Todo ello lo convierte en una cita de referencia para repensar nuestra relación con el océano desde el territorio, la cultura y la acción colectiva.