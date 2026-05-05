A Coruña pone a la mujer en el centro de su 74 Temporada Lírica con Jenůfa y Tosca

Presentación de la 74 Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña

A Coruña refuerza su posición como referente operístico con una 74 Temporada Lírica marcada por el protagonismo femenino. La Asociación de Amigos de la Ópera presentó una edición que combina grandes títulos, nuevas producciones y una clara apuesta por acercar la lírica a la ciudadanía.

El acto, celebrado en el Concello, sirvió para dar inicio a una nueva etapa. El presidente de la asociación, José Luis Méndez Romeu, destacó que "la grandeza de la ópera está en que cada función es única", subrayando además el papel clave del público: "En A Coruña se hace ópera porque contamos con su apoyo".

La temporada arrancará en septiembre con uno de sus platos fuertes: el estreno en Galicia de Jenůfa, de Leoš Janáček. Se representará los días 17 y 19 en el Palacio de la Ópera, en una nueva coproducción que reunirá a cerca de 200 artistas entre orquesta, coro y elenco.

Estreno en Galicia

Dirigida escénicamente por Emiliano Suárez, la propuesta trasladará la historia original a la América profunda de mediados del siglo XX. La obra, centrada en la experiencia femenina, aborda temas como la opresión social, la culpa y el perdón.

"Es una oportunidad única, ya que en España solo se ha representado en tres grandes ciudades", destacó el director artístico, Aquiles Machado.

El reparto estará encabezado por las sopranos Vanessa Goikoetxea y Eliska Weissová, junto a nombres como Alejandro Roy, Joan Lainez o Marianne Cornetti. La Orquesta Sinfónica de Galicia estará dirigida por José Miguel Pérez-Sierra.

El regreso de Tosca y nuevas actividades

El segundo gran título llegará en octubre con Tosca, de Puccini, que vuelve a A Coruña tras más de dos décadas. Las funciones serán los días 22 y 24, con Miren Urbieta Vega en el papel protagonista y Carlos Álvarez como Scarpia.

La temporada se completa con iniciativas formativas y divulgativas, como el curso de interpretación vocal, el programa Ópera para niños -que alcanzará a más de mil estudiantes- o recitales de lírica inclusiva en distintos espacios de la ciudad.

Además, se mantendrán los ciclos de proyecciones de ópera y cine, consolidando una programación que busca abrir la lírica a nuevos públicos.

Una temporada para todos los públicos

Con esta edición, la Asociación de Amigos de la Ópera apuesta por una programación ambiciosa que pone a la mujer como eje central de los relatos y una clara vocación de acercar la cultura a la vida cotidiana.